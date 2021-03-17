Фонсека отрицает интерес "Ромы" к украинскому нападающему

Пауло Фонсека тепло поздоровался с игроками "Шахтера" в Риме

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека рассказал, действительно ли итальянский клуб интересовался полузащитником "Шахтера" Тайсоном и форвардом "Гента" Романом Яремчуком.

"Неправда, что мы интересовались Яремчуком. Я знаю этого игрока, он очень хорош, но мы пока не проявили интереса. Если верить украинским новостям, то "Рома" интересовалась всеми футболистами "Шахтера".

У "Шахтера" много хороших игроков, которые могли бы заиграть в Италии. Это правда, что в прошлом сезоне был интерес к Тайсону, но сейчас ничего нет. Ни с ним, ни с другими футболистами", – сказал Фонсека.

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Фонсека тренировал "Шахтер" с 2016 по 2019 годы. При нем клуб трижды побеждал в чемпионате Украины. Роман Яремчук покинул чемпионат Украины в 2017 году, перейдя в "Гент".