"Фиорентина" заинтересовалась форвардом луганской "Зари"

Рейд Аллахьяра стал причиной поражения "Шахтера". Фото: "Заря"

Нападающим "Зари" 19-летним Аллахьяром Сайядманешем интересуется "Фиорентина". Итальянцы активно следят за иранским форвардом луганчан.

Не исключено, что флорентийский клуб планирует оформить сделку уже в летнее трансферное окно. Представители "Фиорентины" уже контактировали с луганским клубом. Сообщает "Спортарена".

"Заря" арендовала Сайядманеша у "Фенербахче" прошлой осенью. Арендное соглашение рассчитано до конца 2021 года. Ранее сообщалось, что луганчане планируют активировать опцию по выкупу контракта Сайядманеша у турецкого клуба.

В текущем сезоне Аллахьяр сыграл за "Зарю" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи.

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После 19 сыгранных матчей "Заря" занимает 3-е место в Favbet Лиге. В последнем туре луганский клуб переиграл "Рух" – 2:0. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Шахтера".