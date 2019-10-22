Финский хоккеист получил жуткую травму из-за трещины на льду

Микко Рантанен получил травму колена из-за трещины на льду. Фото: из открытых источников

В матче НХЛ "Колорадо Эвеланш" - "Сент-Луис Блюз" Финский нападающий Микко Рантанен получил тяжелую травму.

Об этом сообщает "Спортарена".

Один из лидеров "Колорадо" поврежден без контакта с соперниками. Лезвие конька финна попало в трещину на льду, после чего нога вывехнулась и хоккеист упал на лед.

Пока неизвестна степень серьезности полученного повреждения и сколько пропустит в текущем сезоне Рантанен, но внешне все выглядело очень страшно".

Brutal looking leg injury for Mikko Rantanen pic.twitter.com/fVB24NGGJn — Brady Trettenero (@BradyTrett) 22 октября 2019 г.

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В текущем сезоне форвард Рантанен уже успел набрать в 9 матчах НХЛ 13 (5 + 8) очков. "Колорадо" находится на первом месте турнирной таблицы Западной конференции с 15 очками.