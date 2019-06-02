Энтони Джошуа жестоко нокаутировали в Америке

Джошуа продержался 7 раундов

Сенсационное поражение потерпел Энтони Джошуа от мексиканца Руиса. Британец, не потерпевший до этой ночи ни одного поражения, потерял сразу четыре пояса – WBA, WBO, IBF и IBO.

Бой проходил на "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке. Этот поединок был дебютным для Джошуа в США – пишет " "

Третий раунд этого боя, возможно, станет раундом года. 29-летний мексиканец попал в нокдаун, но в этом же раунде дважды отправлял Джошуа в нокдауны.

В седьмом раунде Руис снова спуртанул, уровнив соперника. Энтони поднялся, но был еще раз отправлен в нокдаун, после которого он уже не сумел восстановиться – нокаут.

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На поединке присутствовал и Александр Усик. Напомним, украинец планирует дебютировать в супертяжелом весе в ближайшее время.