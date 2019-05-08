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среда, 08 мая 2019 14:25

Энтони Джошуа хочет отобрать пояс WBC у Деонтея Уайлдера

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Энтони Джошуа хочет отобрать пояс WBC у Деонтея Уайлдера
Лишь Владимиру Кличко удалось отправить в нокдаун Энтони Джошуа

Энтони Джошуа хочет отобрать пояс WBC у Деонтея Уайлдера.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO IBF и IBO Энтони Джошуа заявил, что его целью является поединок с чемпионом по версии WBC Деонтеем Уайлдером. Джошуа вновь призвал соперника сесть за стол переговоров, чтобы провести долгожданный поединок.

"Уайлдер. Мне нужен Уайлдер! У него есть пояс, у меня их 4. Мне нужен пояс WBC Уайлдера. Если он готов и хочет доказать, что является лучшим в мире, пусть уже встретится со мной", — приводит слова Джошуа Телеграф

Представители Уайлдера и Джошуа уже давно обсуждают проведение боя, но сторонам так и не удалось договориться о разделении прибыли. Также они не определились с местом проведения поединка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уайлдер не будет драться с Джошуа в этом году

Следующим соперником Джошуа станет Энди Руис-младший. Этот бой состоится 1 июня в Нью-Йорке. Британский боксер впервые выступит в США.

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08
мая

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