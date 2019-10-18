"Эль Классико" перенесли из-за протестов в Каталонии

Матч между "Барселоной" и "Реалом" - главное противостояние Испании. Фото: рейтер.

Матч 10-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом" перенесли с 26 октября на 18 декабря. Причина такого решения - непростая политическая ситуация в Каталонии, пишет "Спортарена"

Решение о переносе игры принял Комитет по проведению соревнований. Первое "Эль Классико" в сезоне состоится в среду, время начала матча станет известно позже.

В последние дни в Барселоне вспыхнули протесты, возникшие в связи с вынесением судебного приговора 9 каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости Каталонии в 2017-м.

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По итогам восьми туров "Реал" лидирует в чемпионате Испании, опережая "Барселону" на 2 очка. В ближайшую субботу "блаугранас" сыграют против "Эйбар, а" сливочные "встретятся с Мальоркой.