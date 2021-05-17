Эксперт рассказал, почему "Динамо" смогло стать чемпионом

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" стало чемпионом Украины впервые за пять лет.

С начала чемпионата динамовцы вырвались вперед и уже не теряли лидирующей позиции. Если еще осенью "Шахтер" пытался бороться за чемпионство, то весной "горняки" откровенно развалились.

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"В феврале все ожидали упорной борьбы за титул чемпиона Украины между "Шахтером" и "Динамо". Борьбы не получилось - уже бывший чемпион самоустранился от борьбы еще в марте, а в апреле только с помощью арбитров удержался на втором месте. "Динамо" же сделало все возможное для того, титулует заслуженно стало чемпионом досрочно.

Вряд ли стоит останавливаться на игре "динамовцев": при таком количестве квалифицированных футболистов другого результата от команды не ждали. Ведь у конкурентов, кроме "Шахтера", на ведущих ролях были футболисты, которые когда-то по уровню игры не подошли двум фаворитам. Разница лишь в том, что Мирча Луческу, который возглавил "Динамо" прошлым летом, сумел настроить команду на игры с более слабыми конкурентами, а тренер "Шахтера" Луиш Каштру не смог.

Нынешний "Шахтер" теперь ту же ситуацию, в которой в прошлом году было "Динамо". Команда не слушала тренера и поэтому играла плохо", - написал журналист Николай Несенюк.

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