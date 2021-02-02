Эксперт рассказал, почему "Аталанта" взяла Коваленко

Виктор Коваленко будет играть Серии А. Фото: ФК "Аталанта"

Итальянская "Аталанта" оформила переход игрока сборной Украины и донецкого "Шахтера" 24-летнего Виктора Коваленко.

Украинец подписал с новым клубом контракт на 4,5 года. Трансфер обошелся в €700 тысяч евро. Итальянский скаут Алекс Великих оценил его.

Вас удивила эта операция?

- Участие Коваленко в зимних сборах "Шахтера" свидетельствует, что этот переход не был четко спланированным для донецкой команды именно зимой. Это логично. Команда борется за чемпионство с "Динамо", имеет амбициозные планы в Лиге Европы. Для их выполнения нужен широкий состав и универсальные футболисты. Отъезд Коваленко уменьшит обе опции для тренера Луиша Каштру, потому что в первой части сезона Виктор был важным игроком для донеччан.

Что заставило "Шахтер" отпустить Коваленко?

Клуб дал шанс игроку выбрать свое будущее. Показал уважение к решениям собственных воспитанников. Кроме денег "горняки" получат хорошую репутацию и имидж собственной академии.

Почему "Аталанта" заинтересовалась Коваленко?

Понятно, что это была воля тренера – Джан Пьеро Гасперини. Скауты команды из Бергамо обратили внимание на его универсальность – может сыграть опорного или атакующего полузащитника - умения подключаться к атакам, высокую тактическую школу, добытую работой с Мирчей Луческу, Пауло Фонсекой, Луишем Каштру и Андреем Шевченко, международный опыт в клубе и сборной Украины. Отъезд Коваленко уменьшит опции для тренера Луиша Каштру, потому что в первой части сезона Виктор был важным игроком для донеччан Коваленко был одним из самых больших талантов на молодежном уровне. Он входил в сферу интересов разных европейских клубов. Участие "Аталанты" в ЛЧ дало клубу дополнительные финансовые возможности усиления команды. Они могут себе позволить приглашать качественных игроков.

Что ждёт Коваленко во второй части сезона, которую он проведет уже в Италии?

Будет иметь несколько месяцев для адаптации к новому чемпионату, чтобы подойти вполне готовым к сезону 2021/22. Такая практика привычна для Гасперини.

Кто будет конкурентом Виктора?

Его будут наигрывать на подмену, или замену опорнику Мартена Де Роону.

В чем главные риски трансфера?

Психологическая стойкость. Заиграть у Гасперини непросто.

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Виктор Коваленко - воспитанник "Шахтера". Пришел все уровни клубной академии. С 2013-го года выступает за первую команду. Провел в ее составе 129 матчей. 30 – за национальную команду Украины.