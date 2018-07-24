Экс-футболист "Шахтера" раскритиковал Виду за возглас "Слава Украине!"

Фернандо сделал заявление касательно слов Виды на поддержку Украины. Фото Спорт БИЗНЕС Online

Бразильский экс-полузащитник "Шахтера" Фернандо, который сейчас выступает за московский "Спартак", прокомментировал заявление Домагоя Виды и Огнена Вукоевича со словами "Слава Украине!".

"Считаю, совсем необязательно было так говорить. Да, вы обыграли сборную России, но зачем все это? На мой взгляд, таким образом Вида проявил неуважение", - сказал Фернандо Sport24.

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Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видеообращение со словами "Слава Украине!" после победы над Россией на Кубке мира-2018.