Джокович сыграл на фортепиано и спел всемирно известный хит

Новак Джокович имеет таланты не только в теннисе, но и искусстве

Известный теннисист Новак Джокович оригинально готовился к Открытого чемпионата США по теннису.

Перед стартом турнира первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович взял уроки игры на фортепиано у американской пианистки Лолы Астаново. Джокович во время игры на фортепиано исполнил хит группы "Queen" "We are the champions".

Джокович является действующим победителем US Open. В финале прошлогоднего мейджора он обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро - 6: 3, 7: 6 (7: 4), 6: 3.

В этом сезоне матчи Открытого чемпионата США пройдут с 26 августа по 8 сентября. В первом круге US Open 2019 Новак победил испанца Роберто Карбальес-Баена, а во втором будет противостоять Хуану Игнасио Лондреро из Аргентины