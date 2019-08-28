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среда, 28 августа 2019 20:11

Джокович сыграл на фортепиано и спел всемирно известный хит

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Джокович сыграл на фортепиано и спел всемирно известный хит
Новак Джокович имеет таланты не только в теннисе, но и искусстве

Известный теннисист Новак Джокович оригинально готовился к Открытого чемпионата США по теннису.

Перед стартом турнира первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович взял уроки игры на фортепиано у американской пианистки Лолы Астаново. Джокович во время игры на фортепиано исполнил хит группы "Queen" "We are the champions".

Джокович является действующим победителем US Open. В финале прошлогоднего мейджора он обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро - 6: 3, 7: 6 (7: 4), 6: 3.

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В этом сезоне матчи Открытого чемпионата США пройдут с 26 августа по 8 сентября. В первом круге US Open 2019 Новак победил испанца Роберто Карбальес-Баена, а во втором будет противостоять Хуану Игнасио Лондреро из Аргентины

https://sport.ua
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