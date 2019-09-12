Джокович может пропустить окончание сезона

Перша ракетка світу Новак Джокович може пропустити завершення тенісного сезону.
Джокович вскоре может провести операцию на левом плече, сообщает журналист "The New York Times" Кристофер Клэри.
Напомним, серб снялся с недавнего розыгрыша Открытого чемпионата США по ходу матча со Стеном Вавринкой в 1/8 финала.
Пока же у Джоковича в планах выступить на турнире в Токио, который стартует 30 сентября, но в случае проведения операции он не сыграет в этом году.
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Новак Джокович - сербский теннисист, первая ракетка мира. Получил статус профессионала в 2003 году. 4 июля 2011 впервые стал номером один в мужском теннисе. 2011, 2012, 2014, 2015 и 2018 года завершил на первом месте рейтинга ATP. Многими игроками и экспертами признается один из лучших теннисистов всех времен.
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