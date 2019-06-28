Двойник Месси из Ирана склонял девушек к интиму

Иранец выдавал себя на знаметиного футболиста Лионеля Месси.

Иранец Риза Перестес, пользуясь сходством во внешности с форвардом Барселоны Лионелем Месси, склонял девушек к сексу. Об этом сообщает "Insolite TV в Twitter".

Двойник Месси уложил в постель больше двадцати женщин. Отмечается, что на иранца подали в суд уже как минимум 23 девушки.

Автор: twitter Реза Перестес использовал свое сходство с Месси для общения с женщинами

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24 июня Лионель Месси отпраздновал свой 32-й день рождения. Аргентинец женат на подруге детства Антонелле Рокуццо и воспитывает троих сыновей — Тьяго, Чиро и Матео.