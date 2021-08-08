Два не реализованных пенальти. "Динамо" без Луческу победило "Зарю"

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
2 Просмотров: 657
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 423
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
1 Просмотров: 333
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 4203
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 1935
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1 Просмотров: 423
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Просмотров: 1089
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
1 Просмотров: 954
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
Просмотров: 3160
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
4 Просмотров: 396
Фото
Все фото
5
8
6
7
7
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
&quot;Горжусь своими матчами в Токио&quot; - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
"Горжусь своими матчами в Токио" - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Украинка покорила &quot;гору-убийцу&quot;, где погибает каждый четвертый
Украинка покорила "гору-убийцу", где погибает каждый четвертый
Видео
Все видео
Два не реализованных пенальти. "Динамо" без Луческу победило "Зарю"
Два не реализованных пенальти. "Динамо" без Луческу победило "Зарю"
Сенсация в Киеве! "Александрия" победила "Шахтер"
Сенсация в Киеве! "Александрия" победила "Шахтер"
Как Озил поиздевался над Сидорчуком
Как Озил поиздевался над Сидорчуком
Главная надежда Украины на Олимпиаде хочет побить мировой рекорд 34-летней давности
Главная надежда Украины на Олимпиаде хочет побить мировой рекорд 34-летней давности
"Шахтер" нашел усиление состава в Мексике
"Шахтер" нашел усиление состава в Мексике
Интервью
1/5
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
6 Просмотров: 2160
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 315
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 891
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 360
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 2043
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
08 августа 2021
Просмотров: 243
Іноземна українська
– Може, ти хочеш навчити людину української? – запитує Наталія. Скидає посилання на оголошення "Ищу репетитора по украинскому. Можно ...
воскресенье, 08 августа 2021 21:58

Два не реализованных пенальти. "Динамо" без Луческу победило "Зарю"

  Комментировать
Два не реализованных пенальти. &quot;Динамо&quot; без Луческу победило &quot;Зарю&quot;
Александр Сирота забил первый гол "Динамо". Фото: Юрий Юрьев

В матче третьего тура УПЛ "Динамо" в гостях победило "Зарю" - 2:1.

Что нужно знать об игре в Запорожье?

Без Мирчи Луческу. Наставник "Динамо" остался в Киеве из-за предостережения врачей. Командой руководил ассистент румына Эмил Карас.

Равная игра. Ни одна из команд не хотела форсировать события на поле или рисковать. Команды ограничивались прессингом и ждали ошибок от соперника.

Стандарт помог "Динамо". Киевляне второй раз подряд забивают в чемпионате после углового. В матче против "Вереса" забил Денис Попов, в игре против "Зари" - Александр Сирота.

Слабая игра лидеров гостей. Виктор Цыганков был не особо заметен на поле, испортил несколько опасных атак. Сергей Сидорук привез пенальти, много проиграл борьбы в середине поля.

Цыганков и Сидорчук провели слабый матч

Не хватало Луческу. Без своего тренера игроки "Динамо" начали не доигрывать, заигрываться, допускать лишние ошибки. В конце матча бросили играть, за что соперник наказал голом.

Замены освежили игру "Динамо". В середине второго тайма гости выпустили быстрых игроков, после чего "Заря" уже начала не успевать в обороне.

Активный Владислав Кочергин. Лидер "Зари" имел два хороших момента забить и записал на свой счет ассист.

Два не реализованных пенальти. Сначала удар Карлоса Де Пены парировал Никита Шевченко. Удар Дениса Фаворова пришел в стойку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенсация в Киеве! "Александрия" победила "Шахтер"

Ссора Шапаренко и Де Пены. Игроки "Динамо" поссорились за право пробить пенальти. После неудачного удара Де Пены украинец выразил публично недовольство своему партнеру.

"Динамо" рисковало потерять очки. Игра гостей была внушительная. "Заря" имела шансы не проиграть. Класс и опыт игроки "Динамо" стал решающим.

В третьем туре УПЛ "Рух" победил "Верес" - 2:1, "Шахтер" проиграл "Александрии" - 1:2, "Днепр-1" одолел "Мариуполь" - 2:1. "Ворскла" разгромила "Львов" - 4:1.

В следующем матче "Динамо" 11 августа "Динамо" сыграет против "Миная" в Киеве. Начало игры в 19:30. Отчет о матче читайте не нашему сайте.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Два не реализованных пенальти. "Динамо" без Луческу победило "Зарю"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
августа

Врач покорил высочайшую вершину Европы

Землетрясение и цунами опустошили остров

Россия начала военную агрессию против Грузии

Правда или миф: раскрыли интересные факты о потере зрения

Самое читаемое
В Украине в августе выпал снег
В Украине в августе выпал снег
 Просмотров: 9351
8 августа день ангела отмечают владельцы имени, которым называли только богачей
8 августа день ангела отмечают владельцы имени, которым называли только богачей
12
 Просмотров: 9162
&quot;Как вы за***ли своими удостоверениями&quot; - маршрутчик нахамил ветерану войны и сразу поплатился
"Как вы за***ли своими удостоверениями" - маршрутчик нахамил ветерану войны и сразу поплатился
4
 1 Просмотров: 8397
На украинском курорте оригинально &quot;встретили&quot; россиян
На украинском курорте оригинально "встретили" россиян
5
 Просмотров: 4761
Гороскоп на 8 августа: назвали 2 знака, которым нельзя доверять
Гороскоп на 8 августа: назвали 2 знака, которым нельзя доверять
 Просмотров: 4599
Спорт
Шевченко, большая война, цены на газ и "смертельно опасная" дыня: 5 блогов недели
Шевченко, большая война, цены на газ и "смертельно опасная" дыня: 5 блогов недели
 Просмотров: 540
Форвард "Антверпена" забил 5 мячей в одном матче
Форвард "Антверпена" забил 5 мячей в одном матче Просмотров: 234
Официально. Виктор Коваленко перешел в "Специю"
Официально. Виктор Коваленко перешел в "Специю" Просмотров: 171
Секс-меньшинство требует разорвать контракт испанского клуба с Романом Зозулей
Секс-меньшинство требует разорвать контракт испанского клуба с Романом Зозулей 1 Просмотров: 999
Месси прокомментировал переход в ПСЖ
Месси прокомментировал переход в ПСЖ Просмотров: 603
Больше всего комментируют
6
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
5
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
2
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
1
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1
Суд взял под стражу подозреваемых в рэкете членов Нацкорпуса
Голосов: 35
Голосование Сергей Ребров выведет сборную Украины по футболу в финальную часть Кубка мира-2022?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть