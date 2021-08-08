Два не реализованных пенальти. "Динамо" без Луческу победило "Зарю"

Александр Сирота забил первый гол "Динамо". Фото: Юрий Юрьев

В матче третьего тура УПЛ "Динамо" в гостях победило "Зарю" - 2:1.

Что нужно знать об игре в Запорожье?

Без Мирчи Луческу. Наставник "Динамо" остался в Киеве из-за предостережения врачей. Командой руководил ассистент румына Эмил Карас.

Равная игра. Ни одна из команд не хотела форсировать события на поле или рисковать. Команды ограничивались прессингом и ждали ошибок от соперника.

Стандарт помог "Динамо". Киевляне второй раз подряд забивают в чемпионате после углового. В матче против "Вереса" забил Денис Попов, в игре против "Зари" - Александр Сирота.

Слабая игра лидеров гостей. Виктор Цыганков был не особо заметен на поле, испортил несколько опасных атак. Сергей Сидорук привез пенальти, много проиграл борьбы в середине поля.

Цыганков и Сидорчук провели слабый матч

Не хватало Луческу. Без своего тренера игроки "Динамо" начали не доигрывать, заигрываться, допускать лишние ошибки. В конце матча бросили играть, за что соперник наказал голом.

Замены освежили игру "Динамо". В середине второго тайма гости выпустили быстрых игроков, после чего "Заря" уже начала не успевать в обороне.

Активный Владислав Кочергин. Лидер "Зари" имел два хороших момента забить и записал на свой счет ассист.

Два не реализованных пенальти. Сначала удар Карлоса Де Пены парировал Никита Шевченко. Удар Дениса Фаворова пришел в стойку.

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Ссора Шапаренко и Де Пены. Игроки "Динамо" поссорились за право пробить пенальти. После неудачного удара Де Пены украинец выразил публично недовольство своему партнеру.

"Динамо" рисковало потерять очки. Игра гостей была внушительная. "Заря" имела шансы не проиграть. Класс и опыт игроки "Динамо" стал решающим.

В третьем туре УПЛ "Рух" победил "Верес" - 2:1, "Шахтер" проиграл "Александрии" - 1:2, "Днепр-1" одолел "Мариуполь" - 2:1. "Ворскла" разгромила "Львов" - 4:1. В следующем матче "Динамо" 11 августа "Динамо" сыграет против "Миная" в Киеве. Начало игры в 19:30. Отчет о матче читайте не нашему сайте.