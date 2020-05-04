"Два года без Лиги чемпионов будут длинными": лидер "Манчестер Сити" готов покинуть клуб

Кевин де Брюйне является лидером и капитаном "МС". Фото: Reuters

Лидер "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что готов покинуть команду. если она не будет играть в Лиге чемпионов.

Звездный бельгиец не хочет оставаться без престижного клубного турнира на 2 года.

"Я просто жду. Клуб на 100% уверен в собственной правоте и готовит апелляцию. Я доверяю своей команде.

Как только будет принято решение, я рассмотрю вопрос о своем будущем. Два года без Лиги чемпионов будут длинными, но при годичной дисквалификации я подумаю о том, стоит ли уходить", - цитирует Де Брюйне The Guardian.

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В феврале "Манчестер Сити" был отстранен от участия в 2 следующих розыгрышах еврокубков из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.