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воскресенье, 18 июля 2021 14:20

Довбык не видел свой гол

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Довбык не видел свой гол
Эмоции Артема Довбика после победного мяча. Фото: Reuters

Форвард "Днепра-1" Артем Довбык рассказал о, чем думал в последние секунды перед своим историческим мячом в ворота Швеции. Об этом сообщает fanday.net

– На самом деле все мысли о мяче были – как пойдет, как подстроиться. Ни о чем не успеваешь подумать, работаешь так, как у тебя в команде наработано.

Когда шел на подачу Саши Зинченко, знал, что он может отлично вырезать. Тут оставалось сложиться под удар, опередить соперника. Что гол – понял уже по реакции ребят и трибун, – сказал Довбык.

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Гол Артема Довбыка на последней минуте овертайма принес сборной Украины путевку в четвертьфинал чемпионата Европы. Ранее сборная Украины не выходила из группы на чемпионатах Европы. В 2006 году на Кубке мира сборная Украины также пробилась в четвертьфинал.

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Дата
18
июля

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