"Дно в Брюгге" – украинская пресса о матче "Динамо"

Журналисты раскритиковали игру "Динамо"

Украинская пресса проанализировала вчерашний матч киевского "Динамо" против "Брюгге" и оценила шансы команд на проход в следующий этап.

Никакой волшебник на голубом вертолете не прилетит и не спасет "Динамо", – пишет "Трибуна". Это у них Миньоле может выходить с корабля на бал и выглядеть вполне солидно. У нас последнее такое явление Спасителя народу в режиме "с корабля на бал" было чуть ли не во времена Шацких и "Жальгириса" 20 лет назад.

Увы, но в отсутствие спасителей и спасателей все придется делать самим. Караваеву придется вспомнить, что у него уже были не менее ответственные матчи, Беседину – что он может попадать не только по мячу, но и по воротам, Буяльскому – что в Лиге чемпионов нет команд из Львова, Вербичу – что для ухода в более мощный чемпионат стоит проявлять себя чаще, чем пару раз за сезон. Список длинный и его можно продолжать и продолжать.

Самый главный пункт тут – Суркисам стоит вспомнить, что давнишнее сотрудничество с Лобановским не делает талантливее ни их, ни тренеров команды. Иначе так и будем из года в год наблюдать за сказкой про белого бычка в киевском исполнении. Бардак в клубе ограничивает потенциал команды сильнее любого соперника – и команда не сильно противится происходящему, сама зарывая себя в землю.

А игра – что игра? Не забили в начале – сами привезли себе гол – могли пропустить еще во втором тайме. Вся эта схема не зависит от того, с кем "Динамо" играет в данный конкретный вечер, все отработано и универсально. Все знакомо до боли – и этот день сурков (во всех смыслах) будет повторяться снова и снова.

"Динамо" пробивает одно дно за другим.

И все еще никаких выводов?

Издание "Спортарена" дает свой анализ.

"Первую половину киевляне проиграли Брюгге практически вчистую, и Бойко несколько раз спас. Хацкевич еще в перерыве сделал две замены, причем Динамо, по сути, действовало в три форварда. Восемь ударов гостей в сторону ворот ни о чем не скажут – просто бельгийцы играли по счету. Как бы моделируя сценарий ответного матча.

Что сказать: в позиционном нападении киевляне не сильны, контратаки не получались, а игроки Брюгге почти не ошибались. Только в конце, когда вышедший на замену Де Пена перехватил мяч, но пробил выше. Да, запас в этой игре у Хацкевича на самом деле получился мощным. Только кто объяснит, зачем покупали опорника Кадири, если он крепко сидит на банке?"

У Киева остаются хорошие шансы спастись на своём поле, благо, в текущем сезоне команда уже отыгрывалась даже по ходу 90 минут, – размышляет корреспондент ua-football. – Но главный вопрос, который будет стоять на повестке до ответного матча - количество ошибок, которые делала команда. Понятно, что кто-то перенервничал, но большинство брака было связано с давлением со стороны "Брюгге", с которым гости не справились. Хотелось, чтобы Киев сыграл в раунде плей-офф ЛЧ, но пока мы увидели, что морально нужно готовиться снова к Лиге Европы".

"Брюгге" напомнил прошлогодний Аякс, - пишет Футбол-24. - Команда более классная как минимум в плане организации игры и скорости мышления футболистов. Бельгийский чемпионат, в принципе, где-то похожего уровня с нидерландским, даже круче. Так, гранды последних то чаще светятся на решающих стадиях еврокубков.

Однако Бельгия недаром значительно опережает Нидерланды и уверенно обходит Украину по количеству набранных очков в ЛЧ и ЛЕ в целом по дистанции. Они играют в тяжелый и интересный футбол, хотя иногда стереотипно кажутся какими-то безумными сторонниками хоккейных счетов. Поэтому с одной стороны только 0:1, а с другой - Динамо нравилось только в первые 15 минут. Далее было с каждой минутой все хуже и хуже, а стартовый позитив казался чем-то таким же далеким, как последние еврокубковые успехи. Даже после перерыва ощущение беспросветности не покидало".

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Ответный матч в Киеве состоится во вторник, 13 августа.