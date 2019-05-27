"Днепр" проиграл в финале Лиги Европы

Руслан Ротань стал автором второго мяча "Днепра"

27 мая 2015 "Днепр" в Варшаве на стадионе "Народовый" играл в финале Лиги Европы с испанской "Севильей" и уступил - 2:3. Днепряне первыми открыли счет. После паса Маттеуса отличился хорват Калинич. "Севилья" еще в первом тайме ответила дважды. Поляк Крыховяк сравнял счет, а колумбиец Бакка вывел андалузцев вперед. Однако "Днепр" успел сравнять счет в первом тайме. На 44 минуте Руслан Ротань со штрафного эффектно перебросил стенку - 2:2.

"Второй тайм мы начали так, что я подумал - победа никуда от нас не денется", - вспоминал капитан "Днепра". Однако днепровцев хватило только до середины тайма. На 73 минуте Бакка забил во второй раз и сделал счет - 3:2. На этот раз украинцы уже не смогли отыграться.

"Днепр" начинал свой европейский поход в Лиге чемпионов, но в предыдущем раунде проиграл датскому "Копенгагену" - 0:0 и 0:2.

Старт в Лиге Европы тоже был неудачным. "Днепр" разыгрался ближе к финишу группового этапа и чудом вышел в 1/16 финала. Азербайджанский "Карабах" в последнем туре группового турнира забил "Интеру" на последней минуте, но судья гол отменил по непонятным причинам. "Днепр" с 7 баллами вышел в плей-офф.

Второй тайм мы начали так, что я подумал - победа никуда от нас не денется

Далее счастье уже не покидало днепрян до самого финала. В 1/16 они победили "Олимпиакос" - 2:0 и 2:2. В следующем раунде разобрались с амстердамским "Аяксом" - 1:0 и Киеве и 1:2 в Амстердаме. Стоит отметить, что "Днепр" ни одного матча в турнире не провел на своем стадионе. УЕФА опасался за безопасность команд из-за войны в Донбассе.

В четвертьфинале "Днепр" отстоял в Брюгге нулевую ничью, а в Киеве все решил гол Шахова - 1:0.

"Днепру" снова повезло в полуфинале с "Наполи". В Неаполе при счете - 0:1 судья не заметил офсайд у Евгения Селезнева и засчитал его гол - 1:1. В Киеве Селезнев забил снова, а "Наполи" не смог - 1:0 в пользу "Днепра".

Все премиальные, которые заработал в Лиге Европы "Днепр" пошли на выплату долга испанском тренеру Хуанде Рамосу и его штаба. Дело в том, что владелец команды Игорь Коломойский решил, что кризис в Украине является веской причиной, чтобы не рассчитываться по контракту. УЕФА думал иначе.

Еще через год "Днепр" выгнали из Премьер-лиги именно за те же злосчастные долги. Вскоре клуб фактически прекратил свое существование.