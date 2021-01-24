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воскресенье, 24 января 2021 09:23

Дисквалификацию Ястремской подтвердили

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Дисквалификацию Ястремской подтвердили
Даяна Ястремская отстранена от соревнований. фото REUTERS

Дисквалификации второй ракетки Украины 20-летней Дайаны Ястремской оставили в силе.

Ястремская получила отказ на запрос об отмене временного отстранения от спорта, сообщает Международная федерация тенниса.

Ходатайство украинки о возможности выступать отклонено специально созванным Независимым трибуналом.

Это решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде самой теннисисткой, WADA или Национальным антидопинговым центром Украины.

Ястремская провалила допинг-тест в конце 2020-го года и временно отстранена от соревнований с 7 января 2021 года.

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В текущем рейтинге мировых теннисисток Даяна Ястремская занимает 29-ю позицию.

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