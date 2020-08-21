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пятница, 21 августа 2020 19:19

Динамовец Луческу разгромил "Олимпик" в дебютном матче

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Динамовец Луческу разгромил &quot;Олимпик&quot; в дебютном матче
Супряга и Де Пена были главными действующими лицами матча. Фото ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" под руководством Мирчи Луческу разгромило в стартовом матче чемпионата донецкий "Олимпик" - 4:1. Голы забили Буяльский, Супряга и Цыганков. Еще один гол в собственные ворота забил Тарас Завийский. В дончан отличился Сергей Политыло.

Изменения в игре киевлян стали заметны уже в первом матче. Подопечным Луческу гораздо легче удается создавать голевые моменты, чего не было раньше. Когда тренером работал Михайличенко каждый момент, каждый гол давался с надрывом, через сверхусилия. А здесь уже в первом тайме уже на 15 минуте счет был - 2:0. Двумя голевыми передачами отметился Карлос Де Пена.

Большое количество моментов означает, что на поле вышел Владислав Супряга. Правда с реализацией у бывшего игрока "Днепра" пока получается натужно. Из четырех стопроцентных моментов Влад запорол три. Единственный гол забил корявым ударом. Однако Луческу увидел огромный потенциал чемпиона мира. Если Супряга наберет уверенности, то может вырасти в звезду первой величины.

Из четырех стопроцентных моментов Супряга запорол три

Еще одним солистом на поле был возвращен из небытия Жерсон Родригеш. Люксембуржец хватается за шанс как за последнюю соломинку. Второй тайм "Динамо" - лучший матч, сыгранный Родригешом за киевлян. Главное достижение Жерсона-техника, которая как бы по мановению волшебной палочки вернулась к хавбеку.

Победа киевлян не выглядела слишком убедительной. В первом тайме был отрезок, когда "Олимпик" перехватил иницативу и прижал динамовцев к воротам. Однако на второй тайм "олимпийцев" не хватило. У соперника вышли Родригеш и Цыганков и вместе с Супрягой осаточно убили интригу в матче.

Не слишком убедительную игру провел Тымчик. Если бы не кадровый дефицит, то правый защитник киевлян мог бы отправиться на отдых раньше. Очень много ошибался экс-игрок "Зари". Еще одним неудачником матча можно назвать Георгия Цитаишвили. Чемпион мира хорошо начал, но потом сник и был заменен на Родригеша.

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Во втором туре "Динамо" поедет в "Десны", а "Олимпик" на выезде сыграет с "Днепром-1".

Автор: Юрий Стригун
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