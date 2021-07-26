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понедельник, 26 июля 2021 08:49

"Динамо" завершило сборы победой над турецким клубом

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&quot;Динамо&quot; завершило сборы победой над турецким клубом
Денис Попов является одним из самых больших талантов в украинского футбола. Фото: ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" завершило подготовку к новому сезону.

В последнем контрольном матче команда Мирчи Луческу одолела турецкий "Газентеп" - 3:2.

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Динамовцы пропустили быстрый гол, но смогли не только отыграться, но и выйти вперед.

В начале второго тайма команды обменялись забитыми мячами.

В составе "Динамо" забивали - Денис Попов, Владислав Кулач и Махмед Эрсой записал на свой счет автогол.

1 августа "Динамо" сыграет в первом матче нового чемпионата против "Вереса". Начало игры в 19:30. Отчет о матче читайте на нашем сайте.

Во время летнего трансферного окна "Динамо" подписало контракты с форвардами Эриком Рамиресом, Ильей Шкурин и полузащитником Денисом Антюх.

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26
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