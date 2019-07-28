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воскресенье, 28 июля 2019 23:19

"Динамо" за 3 минуты выиграло Суперкубок Украины

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Автор: Официальный сайт "Динамо"
  Денис Гармаш снова провалил матч
Денис Гармаш снова провалил матч

"Динамо" победило "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины 2: 1. Динамовцы в кино игры смогли вырвать победу над принципиальным соперником.

Обе тренеры не удивили составом. На поле стадиона "Черноморец" вышли все сильнее игроки на сегодня. Никаких кадровых неожиданностей не было.

Луиш Каштру решил не отходить от построения игры прошлых сезоне "Шахтера". "Горняки" играли в свой привычный футбол через контроль мяча, активность флангов и высокий прессинг. Единственное вакантное место на левом фланге полузащиты занял Манор Саламон. Хотя на выход в старте также претендовал другой зимний новичок "горняков" Тете.

Александр Хацкевич тоже сыграл в свой привычный футбол. "Динамо" пыталось играть от обороны переходя в атаку благодаря длинным передачам на Беседина и активностью флангов. Возможно, неожиданным стал выход в середину поля Гармаша, а не капитана Сидорчука или летнего новичка Кадири.

Обе команды сыграли в свой привычный футбол


Полузащита киевлян снова провел откровенно слабый матч. "Шахтер" имел полную свободу действий в середине поля. Комбинировал у ворот Бойко, использовал высокий прессинг. Казалось, что динамовцы имеют на одного игрока меньше. Учитывая скоростные качества футболистов "Шахтера" им нельзя давать лишней свободы и свободных зон на чужой половине поле. Все это будет иметь негативные последствия. Гармаш и его партнеры не смоги ни цементировать середину поля создавая сопротивление сопернику, ни наладить конструктив в атаке. Динамовцы через короткий пас не могли приблизиться к воротам Пятова. Если бы не длинные диагонали Шевелева было бы совсем грустно в атаке киевлян. Во многом парадоксально, что именно Денис стал героем матча забив победный мяч в кино игры.

Большой потерей стало отсутствие Виктора Цыганкова. Пока равноценной замены этому футболисту в Хацкевича нет. Александр Караваев старался, выполнял много беговой работы, но Исмаили было достаточно свободы при подключении к атаке, а в креативном плане Караваев создал не так много у ворот соперников. Атака "Динамо" без Цыганкова выглядела совсем слабо.

В таком случае лидерские качества на себя имел всем возможности взять Вербич. Но словенец был активным только в первой половине игры. Во втором тайме Вербич совсем растворился на поле.

Шансом для "Динамо" была слабая игра "Шахтера" в линии обороны. Раз за разом проваливался правый защитник Болбат. Не всегда успевал возвращаться Исмаили. Вербич благодаря поддержке Миколенко создавал остроту на своем фланге. Не хватало только завершения атак.

"Шахтер" сыграл слабо в линии обороны

В тренерских шахматах Луиш Каштру сделал ставку на активность в начале каждого из таймов. В это время "горняки" высоко прессинговали соперника, имели свои моменты, но в эти отрезки забить не смогли. В остальное время пытались использовать потери соперника в середине поля и быстрый переход в атаку. Александр Хацкевич выбрал для себя привычный стиль футбола по количественной обороной и атакой через индивидуальные сильные стороны собственных игроков.

"Шахтер" держали под контролем игру до 80 минуты имея полное преимущество на поле. Забив гол в конце первого тайма, когда Алан Патрик поймал Все перевернулось с ног на голову в последние 15 минут. Динамовцы использовали расслабленность и отсутствие концентрации у соперника. Сначала Бурда использовал подачу с углового, а через 3 минуты Гармаш после длинной передачи попал в угол ворот Пятова. Игра продолжается все 90 минут с дополнительным временем, а не 80. Поэтому "горняки" должны винить только себя, что не смогли выиграть матч, в котором имели преимущество на протяжении почти всего матча. Удача в этот вечер была на стороне Александра Хацкевича. Победа в Суперкубке имеет придать уверенности киевлянам перед важными матчами квалификации Лиги чемпионов.

"Динамо" - "Шахтер" 2: 1

Гол: Бурда (80 мин.), Гармаш (82 мин.) - Патрик (45 + 1 мин.)

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В первом туре чемпионата Украины "Динамо" сыграет против "Карпат", а "Шахтер" сыграет против "Александрии"

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
29
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