"Динамо" вдвое завысило цену на Супрягу

"Болонья" предложила "Динамо" €8 млн и бонусы за форварда Владислава Супрягу, сообщает TuttoBolognaWeb со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
Киевляне, не задумываясь, отклонили это предложение.
Киевский клуб хочет выручить с продажи 20-летнего украинца €15 млн, о чем оповестил итальянцев.
"Болонья" считает эту цифру чрезмерной и не планирует заполучать нападающего любой ценой. В клубе ищут альтернативные варианты, если не получится договориться относительно Супряги.
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Ранее сообщалось, что футболист также заинтересовал "Аталанту".
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