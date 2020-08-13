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четверг, 13 августа 2020 13:01

"Динамо" вдвое завысило цену на Супрягу

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&quot;Динамо&quot; вдвое завысило цену на Супрягу
Владислав Супряга резко подорожал. Фото Facebook "Днепр-1"

"Болонья" предложила "Динамо" €8 млн и бонусы за форварда Владислава Супрягу, сообщает TuttoBolognaWeb со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Киевляне, не задумываясь, отклонили это предложение.

Киевский клуб хочет выручить с продажи 20-летнего украинца €15 млн, о чем оповестил итальянцев.

"Болонья" считает эту цифру чрезмерной и не планирует заполучать нападающего любой ценой. В клубе ищут альтернативные варианты, если не получится договориться относительно Супряги.

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Ранее сообщалось, что футболист также заинтересовал "Аталанту".

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