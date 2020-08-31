"Динамо" узнало потенциального соперника в четвертом раунде квалификации Лиги чемпионов

Роман Яремчук может сыграть против своей родной команды. Фото: ФК "Динамо" Киев

Потенциальным соперником киевского "Динамо" в 4-м раунде квалификации Лиги чемпионов станет победитель пары "Гент" - "Рапид" Вена.

Но сначала команде Мирчи Луческу предстоит пройти 3-й раунд, где соперником будет вице-чемпион Нидерландов АЗ.

В составе "Гента" выступает воспитанник "Динамо" и форвард сборной Украины Роман Яремчук.

Матчи 3-го раунда квалификации пройдут 15/16 сентября.

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Раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов будет состоять из 2 встреч. Первый матч состоится 22/23 сентября, в ответ - 29/30 сентября.