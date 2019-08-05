"Динамо" узнало потенциального соперника в 4-м раунде квалификации Лиги чемпионов

"Динамо" узнало потенциального соперника в последнем раунде квалификации Лиги чемпионов.
В Ньоне, Швейцария, состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, куда может пробиться киевское "Динамо".
В случае прохождения "Брюгге" вице-чемпионы Украины встретятся с победителем пары "Базель (Швейцария)" - ЛАСК (Австрия).
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Первые матчи решающего раунда квалификации плей-офф Лиги чемпионов состоятся 20-21 августа, ответные матчи-ответы - 27-28 августа. Если "Динамо" пробьется в этой стадии, то будет проводить первую встречу на выезде.
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