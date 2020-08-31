"Динамо" узнало первого соперника в квалификации Лиги чемпионов

Перед Мирчей Луческу стоит задача вывести "Динамо" в группу Лиги чемпионов. Фото: ФК "Динамо"

В 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против представителя Нидерландов АЗ (Алкмар Занстрек).

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Соперником киевского "Динамо" стал вице-чемпион Нидерландов АЗ. Противостояние будет состоять из одной встречи. Матч состоится 15-16 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский".

В сезоне 2010/11 команды встречались в групповой стадии Лиги Европы. Тогда киевляне дважды оказалась сильнее - 2:1 и 2:0.

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"Ференцварош" Сергея Реброва дома примет "Динамо" Загреб. В прошлом году на этой же стадии представители Хорватии смог обойти команду Реброва - 1: 1, 0: 4.