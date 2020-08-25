"Динамо" согласовало все детали трансфера бразильского защитника

Киевское "Динамо" согласовало все детали трансфера защитника турецкого "Галатасарая" 24-летнего Маркао.
Уже в ближайшие дни бразильский центральный защитник станет полноправным игроком киевского "Динамо", сообщает турецкое издание Fotomac.
Сам Маркао уже собрал вещи и готовится покинуть Стамбул. Произойдет это сразу после того, как клубы обменяются официальными документами. О деталях трансфера пока не известно.
Маркао защищает цвета "Галатасарая" с января 2019 года. Его стоимость по оценкам портала Transfermarkt составляет 5.5 млн евро.
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Маркао станет третьим новичком "Динамо" после прихода в команду Мирчи Луческу. Ранее динамовцы подписали контакты с защитником Владимиром Костевич и форвардом Артемом Кравцом.
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