"Динамо" разрешило легионеру пропустить тренировочный сбор - СМИ

Карлос Самбрано занимается поиском новой команды. Фото: ФК "Динамо"

Защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано пропустит зимние сборы "Динамо". Игрок получил разрешение от руководства клуба не возвращаться в Киев, а заниматься поиском новой команды.

Перуанская "Альянса Лима" отказалась от защитника "Динамо" за высокой цены на футболиста, сообщает "Еlfutbolero.com.pe"

Сейчас Самбрано имеет шансы перейти в один из клубов МЛС. Интерес к футболисту проявляют "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Орландо Сити".

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Карлос Самбрно перебрался в "Динамо" зимой 2018 года. За два года не сыграл за киевлян ни одного матча. Сезон 2018-2019 провел в аренде в "Базеле". Защитник известный своими выступлениями в немецкой Бундеслиге за "Шальке".