"Динамо" разгромило "Эвиан"

Богдан Ледев оформил дубль. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" одержало крупную победу на предсезонных сборах.

Команда Мирчи Луческу разгромила представителя низших дивизионов Франции "Эвиан" - 3:0.

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Все голы были забиты в первом тайме. Дубль на свой счет записал Богдан Леднев. Еще один гол забил Владислав Ванат.

Наставник "Динамо" использовал ротации. Весь матч отыграл только потенциальный новичок Андрей Коробенко.

16 июля до команды присоединятся игроки сборной Украины, которые принимали участие на Евро.

17 июля "Динамо" сыграет контрольный матч против "Ниццы". В прошлом сезоне "Динамо" смогло выиграть все внутренние трофеи - Кубок, Суперкубок и чемпионат. Новый сезон команда Мирчи Луческу розпочене в августе.