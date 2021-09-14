"Динамо" разгромило "Бенфику"

Антон Боль является одним из главных талантов "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

В первом туре Юношеской Лиги УЕФА "Динамо" одолело ровесников из "Бенфики" - 4:0.

В начале игры Антон Боль замкнул передачу со стандарта Назара Волошина.

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Во втором тайме Владимир Бражко реализовал пенальти, который заработал новичок киевлян Сабма Диалло.

После чего гости развалились. Волошин и Диалло довели дело до разгрома.

Команда Игоря Костюк играла вторым номером, а "Бенфика" больше владела преимуществом. Выпады хозяев были острее. Поэтому победа - справедливый результат матча.

В прошлом сезоне Юношескую Лигу УЕФА отменили из-за пандемии коронавируса. Действующим победителем турнира является "Реал". В 22:00 между собой сыграют взрослые команды "Динамо" и "Бенфики". Отчет об игре читайте на нашем сайте.