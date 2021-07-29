"Динамо" презентовало новую форму

Киевское "Динамо" представило игровую фурму для сезона-2021/22.
Киевский клуб продолжил сотрудничество с американской компанией New Balance.
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Основной будет белая форма, к которой добавили фигуры голубого цвета.
В аналогичном стиле сделана и выездная форма - на темно-синей футболке теперь появились схожие узоры также голубого цвета.
Стоимость футболки - 1899 гривен.
1 августа "Динамо" стартует в чемпионате Украины матчем против "Вереса". Начало игры в 19.30. Отчет о матче читайте на нашем сайте.
Во время летнего трансферного окна "Динамо" подписало сразу трех нападающих - Илллю Шкурина из ЦСКА, Эрика Рамиреса из "ДАК 1904" и Владислава Кулача из "Ворскли".
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