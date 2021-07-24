"Динамо" подписало форварда из Венесуэлы

Эрик Рамирес уже разговаривал из Луческу. Фото: "Динамо"

"Динамо" оформило переход 22-летнего нападающего словацкого клуба "ДАК" Эрика Рамиреса.

Венесуэлец успешно прошел медосмотр в Киеве и подписал контракт на 5 лет.

В прошлом сезоне чемпионата Словакии Рамирес забил 17 голов и сделал 8 голевых передач в 35 матчах. Также в активе Рамиреса один матч за национальную сборную Венесуэлы.

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Рамирес стал третьим новичком "Динамо" этим летом. Ранее контракты с клубом заключили Денис Антюх и Илья Шкурин (аренда). Форвардом интересовался "Рубин" из России но Рамирес не согласился на переход из-за личных обстоятельств.