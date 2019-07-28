"Динамо" победило "Шахтер" в матче за Суперкубок

В прошлом году после ошибки Пятова победу праздновало "Динамо"

Добрый вечер!

Сегодня в Одессе "Шахтер" и "Динамо" сыграют в матче за Суперкубок.

Матч начнется в 21-00

Стали известны составы команд

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Кривцов, Хочолава, Болбат, Степаненко, Патрик, Соломон, Тайсон, Марлос, Мораес

Запасные: Шевченко, Матвиенко, Маркос, Дентиньо, Тете, Пихаленок, Сикан

"Динамо": Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Шепелев, Буяльский, Гармаш, Караваев, Вербич, Беседин

Запасные: Бущан, Попов, Пиварич, Сидорчук, Кадири, Цитаишвили, де Пена

Тренер "Шахтера" Дарио Срна в интервью каналу "Футбол" признался, что умышленно коснулся Суперкубка.

"На фарт", - сказал он.

Вячеслав Шевчук утверждает, что Сикан, который в запасе, заслужил место второго форварда.

Кривцов, Хочолава и Патрик - слабые игроки" Шахтера ", - Леоненко.

Судить игру будет Виталий Романов.

Поле стадиона в Одессе визуально выглядит лучше, чем в предыдущие годы.

Цыганков на скамейке запасных выглядит непривычно. Вместе с Шапаренко он точно не выйдет на поле сегодня.

Болельщики "Динамо" возмущаются в соцсетях, что Хацкевич не поставил на игру новичка Кадири.

А еще они ждут красной карточки Гармашу.

Стадион в Одессе заполнен до отказа.

Миколенко признали лучшим молодым игроком прошлого года. Пятов - лучший вратарь. Абдулла - арбитр. Лучший игрок сезона - Цыганков. Бомбардир - Мораес. Тренер - отсутствующий уже Фонсека.

Гимн в Одессе выполняет только солистка. Это не Львов.

Началось! Динамо развело с центра.

Первые минуты - позиционная борьба в центре.

3 мин. Исмаили пытался сбросить кому-то под удар - не прошло.

5 мин. Первый момент. Миколенко обрезался, Марлос бил в девятку, но Бойко потянул.

7 мин. Исмаили прорвался и прострелил. Бойко успел накрыть.

9 мин. Шахтер зажал киевлян.

10 мин. Степаненко скосил Вербича в центре поля.

13 мин. Длинная позиционная атака горняков закончилась ничем. Тайсон неудачно отдал на Марлоса.

16 мин. Вербич падает в штрафной. Романов не реагирует.

19 мин. Степаненко бьет издалека. Неточно.

21 мин. Киевляне ответили проходом Вербича, но пас словенца не нашел адресата.

23 мин. Караваев неудачно упал на мяч. У новичка Динамо - проблемы.

Все нормально. Александр продолжит игру.

27 мин. Моментище в Динамо! Вербич бил прямо по центру с 5 метров и попал в защитника!

29 мин. Хочолава скосил Беседина. Первое предупреждение в матче.

31 мин. Еще один момент. Беседин бил с угла вратарской в ​​ближний верхний угол. Пятов на месте.

32 мин. Исмаили бил после углового головой, но несильно.

33 мин. И сразу Бойко спасает после удара Исмаили с трех метров!

35 мин. Болбат раз проиграл забег Вербича, но Романов сдуру свистнул.

40 мин. Петарда от фанов Шахтера попала в ухо Бойко и отскочила в поле. Денису оказывают помощь.

43 мин. Исмаили хотел разыграть мяч до верного. Но вместо удара отдал лишний пас.

44 мин. Буяльский получает желтую за фол на Мораесе.

45 мин. Шахтер открывает счет! Патрик получил м мяч в центре штрафной и неотразимо пробил в угол - 1:0!

При равной игре горняки сумели открыть счет в последней атаке в первой половине игры. В донеччан выделяется Исмаили, у киевлян лучший - Вербич.

Второй тайм начался без замен.

48 мин. Длинная атака Шахтера не закончилась ударом в створ. Опасный прострел Болбата ликвидировали защитники.

51 мин. Игра продолжается на встречных курсах.

55 мин. Опасная атака динамовцев. Киевляне требуют пенальти, но Кривцов сыграл спиной, а не рукой.

59 мин. Немного успокоилась игра.

62 мин. Болельщики затянули песню о Путине. Зеленский слушает внимательно.

63 мин. Опять пенальти требуют киевляне после падения Гармаша. Романов невозмутим.

Пенальти имел место. Степаненко сбивал своего "друга" Гармаша.

66 мин. замена в Шахтере. Тете вместо Соломона.

67 мин. Караваев опасно бил головой. Выше ворот.

71 мин. Ох! Марлос простил Динамо! Бил из центра штрафной, но выше ворот!

73 мин. Желтая карточка в Кадара на Тайсоне.

74 мин. Замена. Цитаишвили вместо Вербича. Устал словенец.

75 мин. Кривцов бьет головой, но не видит ворота.

79 мин. Динамо не дорожит мячом. Миколенко бьет абы куда.

80 мин. 1:1 Бурда перепрыгивает Мораеса и головой забивает гвоздь в ворота горняков.

82 мин. 1:2 !!! Гармаш забивает в падении! Шахтер впал в прострацию!

Вот это поворот!!! Кто бы мог подумать? Назревает если не сенсация, то неожиданность!

88 мин. Замена. Вместо Патрика вышел Дентиньо

89 мин. Марлос чуть не сравнивает счет! Бьет мимо дальней штанги.

4 минуты добавляет арбитр.

92 мин. Тете!! Чуть не спас игру. Бойко не позволил себя обыграть!

Все! Хацкевич обыграл Каштру в первой очной дуэли !! Динамо выигрывает Суперкубок!

Срна оказался нефартовым.