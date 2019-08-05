"Динамо" отправилось на матч с "Брюгге" со звездным новичком и без талантливого полузащитника

Николай Шапаренко не полетел на матч против "Брюгге"

Киевское "Динамо" 5 августа отправилось на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге". Матч состоится 6 августа на стадионе "Ян Брейдель".

В Бельгию наставник киевлян Александр Хацкевич взял 22 исполнителя. Среди них новичок "бело-синих" Жерсон Родригес, подписавший контракт с "Динамо" 3 дня назад. Не поехал с "Динамо" в Бельгию полузащитник Николай Шапаренко. Также в Киеве остались обладатели молодежного Кубка мира Ю -20 Георгий Цитаишвили и Денис Попов.

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет.

Защитники: Виталий Миколенко, Иосип Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Мохаммед Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский.

Нападающие: Фран Соль, Жерсон Родригес, Артем Беседин.

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Уже сегодня вечером на стадионе "Ян Брейдель" состоится пресс-конференция с участием Александра Хацкевича и одного игрока "Динамо". В 20:00 "динамовцы" опробуют газон стадиона, на котором завтра состоится игра.