"Динамо" обнародовало список игроков, которые поедут на сборы команды в Турцию

Алексей Михайличенко определился с игроками, которых возьмет на зимние сборы. Фото: из открытых источников

Тренерский штаб киевского "Динамо" определился со списком игроков, которые отправятся на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию.

Алексей Михайличенко обошелся без сюрпризов. Отсутствует защитник Карлос Самбрано, который ищет себе команду. Также нет форварда Жерсона Родригеса, который конфликтовал с тренером. Артем Беседин ждет наказания за проваленный допинг-тест.

Из молодых футболистов присутствуют Назарий Русин, которого вернули из "Зари". Также получил свой шанс 20-летний новичок команды Ибрагим Каргбо. Из дублеров в Турцию поедут защитники Илья Забарный, Александр Сирота и Константин Вивчаренко, сообщает "Динамо от" Шурика "

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Владислав Кучерук и Руслан Нещерет.

Защитники: Иосип Пиварич, Томаш Кендзера, Тамаш Кадар, Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Сирота, Денис Попов, Константин Вивчаренко, Илья Забарный, Артем Шабанов.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Беньямин Вербич, Миккель Дуэлунд, Карлос Де Пена, Абдул Мохаммед Кадири, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Александр Андриевский, Георгий Цитаишвили, Александр Караваев.

Нападающие: Фран Соль, Ибрагим Каргбо, Назарий Русин.

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Первый сбор будет длиться две недели. За это время динамовцы проведут 6 контрольных поединков.