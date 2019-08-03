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суббота, 03 августа 2019 10:05

"Динамо" нужно закрыть лидеров "Брюгге

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&quot;Динамо&quot; нужно закрыть лидеров &quot;Брюгге
Ганс Ванакер - лидер "Брюгге"

Во втором туре чемпионата Бельгии "Брюгге" разгромил своего соперника "Сент - Трюйден" со счетом 6: 0.

Будущий соперник "Динамо" по квалификации Лиги чемпионов показывает на старте сезона команда находится в хорошие игровой форме. Если в первом туре команда Клемана имела определенные проблемы с "Васланд-Беверен", но смогла переломить ход встречи и победить 3: 1, то против "Сент - Трюйден" все было очень просто и легко. Уже на старте матча стало понятно, что опорную не будет. Общий счет матча 6: 0. При том, что во втором тайме "Брюгге" откровенно сбавил скорости.

"Брюгге" силен своей атакой. Команда пытается доминировать протяжении всего матча. Выделяется на поле атакующий полузащитник Ванакер и форвард Окереке. Для успешной игры в первом матче подопечным Хацкевича стоит очень внимательно персонально сыграть именно против этих игроков.

Во втором тайме "Брюгге" сбавил обороты. Счет уже был 4: 0. Нужно было думать о важном матче вторника квалификации Лиги чемпионов. Перед "Динамо" подопечные Клемана провела легкую прогулку в чемпионате.

"Брюгге" провел легкую прогулку в чемпионате перед матчем с "Динамо"


Тренерскому штабу "Динамо" стоит готовиться к тому, что в Бельгии "Брюгге" будет строить свою игру через атаку. Конечно, очень важно сыграть внимательно первые минуты игры, чтобы ни в коем случае не дать возможности хозяевам почувствовать уверенность в себе.

Во многом игра "Брюгге" зависит от лидеров команды в, атаке. Быстрый форвард Окереке может создать много проблем в первую очередь Кадару, который никогда не был быстрым игроком. Нужно также нивелировать полузащитника Ванакера. Возможно, это лучше всех мог сделать Кадири, но в стартовых матчах чемпионата Украины он не играл.

В "Брюгге" все идет хорошо, когда они играют в свою игру. Если не давать команде Клемана играть через свои сильные стороны - начинаются проблемы. Это ярко показал "Васланд-Беверен" в первой игре чемпионата, когда играл очень рационально от обороны, быстро переходя в контратаки.

Александру Хацкевичу будет крайне важно нивелировать сильные стороны соперника в первой игре. Засушить игру в середине поля, подальше от ворот Бойко. При этом постоянно держать защиту бельгийцев в напряжении через быстрые контратаки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Брюгге" з Соболем в составе разбил "Син Траден" – 6:0

"Динамо" свой матч в чемпионате Украины сыграет сегодня против ФК "Львов", начало игры в 19.30.

Автор: Сергей Тищенко
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