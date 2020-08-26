"Динамо играло как "Темп" из Шепетовки" - Грачёв

Виктор Грачев уверен, что "Динамо" не имеет права так играть. Фото Униан

Экс-футболист донецкого "Шахтера" Виктор Грачев считает несправедливым поражение своего клуба в матче за Суперкубок против киевского "Динамо" - 1:3.

- Никогда не видел, чтобы "Шахтер" по игре так загнал "Динамо" за террикон, - говорит Виктор Александрович. - У дончан получалось все кроме одного - отправить мяч за линию ворот. Киевляне выглядели удивительно слабыми. Если ситуация не изменится, то прогнозирую, что "Шахтер" может выиграть все матчи против "Динамо" в чемпионате. Потому что в таком стиле, как киевляне победили вчера, можно выиграть лишь раз в год. Далее все станет на свои места. "Шахтер" объективно сильнее и субъективные факторы не могут долго влиять на результаты этого противостояния.

Динамовцы нанесли полтора удара по воротам и забили три мяча. Такое везение долго продолжаться не может. Футбол - несправедливая вещь. Здесь не всегда побеждает лучший и сильнейший.

"Шахтер" объективно сильнее и субъективные факторы не могут долго влиять на результаты этого противостояния

Опять не впечатлил голкипер. Прошло несколько дней от матча с "Интером", а Андрей Пятов снова привез себе гол. Я говорю о мяче Родригеша. И во время третьего гола он не руководил защитой, растерялся.

Киевляне разочаровали. В таком стиле против "Шахтера" играл еще "Темп" Шепетовка в 1994 году. Помню, что за весь матч Шепетовке только раз вышли в контратаку. Но перед нами не Шепетовка, а команда с богатой футбольной историей.

И последнее, что я заметил. "Динамо" очень хотело выиграть. Гораздо сильнее "Шахтера". Можно воспринимать это по-разному, объяснять причины, но факт остается фактом.

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Киевское "Динамо" в третий раз подряд побеждает "Шахтер" в матчах за Суперкубок.