"Динамо играло как "Темп" из Шепетовки" - Грачёв

 
Ексклюзивы
1/5
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 477
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 1089
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 2646
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2 Просмотров: 1809
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 315
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 441
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 1998
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 648
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
1 Просмотров: 117
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Просмотров: 153
Фото
Все фото
3
9
12
13
11
Шовковский идет на выборы
Шовковский идет на выборы
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Фанаты &quot;Динамо&quot; ворвались на матч и устроили протест против Суркисов
Фанаты "Динамо" ворвались на матч и устроили протест против Суркисов
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
Сексуальная жена игрока &quot;Динамо&quot; показала шикарное тело
Сексуальная жена игрока "Динамо" показала шикарное тело
Видео
Все видео
Как Луческу выиграл первый трофей с "Динамо"
Как Луческу выиграл первый трофей с "Динамо"
"Динамо" Лобановского на последней минуте игры пробилось в Лигу чемпионов
"Динамо" Лобановского на последней минуте игры пробилось в Лигу чемпионов
Ястремская вышла в третий круг турнира в Цинциннати
Ястремская вышла в третий круг турнира в Цинциннати
Луческу впервые будет играть против "Шахтера"
Луческу впервые будет играть против "Шахтера"
В финале Лиги чемпионов Коман забил мяч в ворота свои родной команды
В финале Лиги чемпионов Коман забил мяч в ворота свои родной команды
Интервью
1/5
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 441
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 648
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5328
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3204
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6732
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 1152
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
среда, 26 августа 2020 21:01

"Динамо играло как "Темп" из Шепетовки" - Грачёв

  Комментировать
&quot;Динамо играло как &quot;Темп&quot; из Шепетовки&quot; - Грачёв
Виктор Грачев уверен, что "Динамо" не имеет права так играть. Фото Униан

Экс-футболист донецкого "Шахтера" Виктор Грачев считает несправедливым поражение своего клуба в матче за Суперкубок против киевского "Динамо" - 1:3.

- Никогда не видел, чтобы "Шахтер" по игре так загнал "Динамо" за террикон, - говорит Виктор Александрович. - У дончан получалось все кроме одного - отправить мяч за линию ворот. Киевляне выглядели удивительно слабыми. Если ситуация не изменится, то прогнозирую, что "Шахтер" может выиграть все матчи против "Динамо" в чемпионате. Потому что в таком стиле, как киевляне победили вчера, можно выиграть лишь раз в год. Далее все станет на свои места. "Шахтер" объективно сильнее и субъективные факторы не могут долго влиять на результаты этого противостояния.

Динамовцы нанесли полтора удара по воротам и забили три мяча. Такое везение долго продолжаться не может. Футбол - несправедливая вещь. Здесь не всегда побеждает лучший и сильнейший.

"Шахтер" объективно сильнее и субъективные факторы не могут долго влиять на результаты этого противостояния

Опять не впечатлил голкипер. Прошло несколько дней от матча с "Интером", а Андрей Пятов снова привез себе гол. Я говорю о мяче Родригеша. И во время третьего гола он не руководил защитой, растерялся.

Киевляне разочаровали. В таком стиле против "Шахтера" играл еще "Темп" Шепетовка в 1994 году. Помню, что за весь матч Шепетовке только раз вышли в контратаку. Но перед нами не Шепетовка, а команда с богатой футбольной историей.

И последнее, что я заметил. "Динамо" очень хотело выиграть. Гораздо сильнее "Шахтера". Можно воспринимать это по-разному, объяснять причины, но факт остается фактом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" обыграет "Динамо" - 3:1 - Грачев

Киевское "Динамо" в третий раз подряд побеждает "Шахтер" в матчах за Суперкубок.

Автор: Юрий Стригун
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Динамо играло как "Темп" из Шепетовки" - Грачёв». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
августа

Запретили деятельность партии, готовившей переворот

"Люди хотят хлеба, но есть страшнее голод - недостаток любви" - мать Тереза

Боятся грозы и умеют считать: назвали неизвестные умения собак

Немецкая диверсионная группа перешла польскую границу

Хазяин Кремля убежал из Москвы

Самое читаемое
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым Просмотров: 15507
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции Просмотров: 14445
Крикнул &quot;Аллах Акбар&quot; – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне &quot;Десна&quot;
Крикнул "Аллах Акбар" – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне "Десна"
 Просмотров: 10728
Мужчина умер в очереди на границе
Мужчина умер в очереди на границе Просмотров: 10314
В Киеве иностранец убил проститутку. Женщина была матерью 5 детей
В Киеве иностранец убил проститутку. Женщина была матерью 5 детей Просмотров: 9918
Спорт
У нас огромные проблемы в обороне – Степаненко
У нас огромные проблемы в обороне – Степаненко Просмотров: 459
Ястремская без шансов проиграла Осаке
Ястремская без шансов проиграла Осаке Просмотров: 108
Суркис опроверг интерес "Динамо" к бразильскому защитнику
Суркис опроверг интерес "Динамо" к бразильскому защитнику Просмотров: 135
Шевченко определил состав сборной Украины на матчи против Швейцарии и Испании
Шевченко определил состав сборной Украины на матчи против Швейцарии и Испании Просмотров: 477
Шовковский идет на выборы
Шовковский идет на выборы
3
 Просмотров: 990
Больше всего комментируют
5
Зеленский представил кандидатом в мэры "оппоблоковца"
4
В случае победы на выборах Байден пообещал предоставить Украине летальное оружие
3
Зеленский планирует завершить войну на Донбассе в этом году
3
Убийство Шеремета: СБУ изъяла ключевое видео с пидрывательницей
2
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Голосов: 923
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua