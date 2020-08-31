"Динамо" и "Шахтер" попали в топ-15 самых титулованных клубов мира в XXI в.

"Динамо" и "Шахтер" является главными соперниками в чемпионате Украины. Фото: ФК "Шахтер"

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" попали в топ-15 самых сильных клубов XXI в.

Портал Transfermarkt опубликовал список лучших 30 клубов мира по количеству трофеев.

"Горняки" с 33 титулами занимают 6-ю строчку, а киевляне расположились на 14-м месте, имея в активе 25 трофеев.

Среди лидеров команды, которые доминируют в своих национальных чемпионатах - "Бавария" со Германии, "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии и "Линкольн" из Гибралтара.

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В прошлом сезоне УПЛ "Динамо" стало обладателем Кубка и Суперкубка Украины, а "Шахтер" выиграл золотые награды чемпионата.