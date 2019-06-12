"Динамо" и "Шахтер" ожесточенно борятся за юного таланта "Карпат"

До 12лет Максим Хлань занимался в школе "Динамо"

Полузащитник "Карпат" Максим Хлань имеет несколько предложений продолжения карьеры.

За право подписать очередного таланта "Карпат" снова соревнуются "Динамо" и "Шахтер". Однако конкуренцию украинским грандам готов составить неназванный испанский клуб, который уже предложил Хланю контракт, сообщает "Футбол-24".

Отмечается, что "Шахтер" решительно настроен опередить киевлян, как это было в случае перехода Даниила Сикана. Интересно, что до 12-ти лет Хлань занимался в школе "Динамо", а затем переехал во Львов и начал заниматься в академии "Карпат".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Несколько клубов хотят купить у "Динамо" Попова" – скаут

Максим уже дебютировал в Чемпионате Украины U-19 в составе "Карпат". В 16-летнем возрасте он провел в весенней части сезона в чемпионате U-19 7 матчей. Регулярно играет за сборную Украины своего возраста.