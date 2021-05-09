"Динамо" эффектно разгромило "Колос"

Виталий Миколенко выступает за первую команду "Динамо" с лета 2017 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

В матче 26-го тура чемпионата Украины "Динамо" в гостях разгромило "Колос" - 3:0.

Что нужно знать об игре в Коваливке?

Луческу выставил основу. Несмотря на то, что "Динамо" за четыре дня будет играть в финале Кубка Украины против "Зари", Луческу выставил оптимальный состав. Вне игры был только Виталий Буяльский, который пропускал игру из-за перебора карточек.

Слабая игра Цыганкова. Лидер "Динамо" вел спор за звание лучшего бомбардира чемпионата. Но после невыразительной игры в предыдущем туре против "Мариуполь", Цыганков вышел только на замену во втором тайме. Имел один момент, который не реализовал. Лучшим бомбардиром стал Владислав Кулач с "Ворсклы", который опередил Цыганкова на три гола.

Цыганков не смог стать лучшим бомбардиром чемпионата

Игра прошла с преимуществом "Динамо". Киевляне владели территориальным и игровым преимуществом на протяжении всего матча. "Колос" пытался действовать вторым номером, но у команды Руслана Костишина совсем ничего не получалось в атаке.

Гол Гармаша стал решающий. В конце первого тайма гости начали создавать опасные моменты у ворот соперника. Александр Караваев и Жерсон Родригес не реализовали свои попытки, а Гармаш смог забить гол в раздевалку. После перерыва "Колос" пытался атаковать, но дал сопернику больше пространства в атаке.

Шапаренко и Миколенко забили красивые голы. Николай реализовал штрафной, а Виталий забил с лёта после подачи с углового.

Матч чуть не завершился дракой. Защитнику "Динамо" Денису Попову не понравился грубый подкат белоруса Николая Золотова. Партнеры вовремя смогли забрать динамовца. Оба игрока получили по жёлтой карточке.

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Эффектная точка от "Динамо". В матче первого круга команда Луческу потеряла очки с "Колосом", а в Кубке Украины смогла победить только в серии пенальти. В Коваливке у киевлян не было никаких проблем. Гости полностью переиграли соперника по игре. При желании могли довести матч до неприличного счета.

"Динамо" стало чемпионом сезона-2020/21. Киевляне выиграли титул впервые за пять лет. "Колос" финишировал на четвертом месте. Вылетел из УПЛ "Минай". 13 мая "Динамо" и "Заря" разыграют Кубок Украины. Матч пройдет в Тернополе. Начало игры в 19:00.