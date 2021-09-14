"Динамо" едва не победило "Бенфику"

Роман Яремчук помог одолеть "Спартак", а теперь взялся за киевское "Динамо". Фото: twitter.com/slbenfica_en

Добрый вечер!

Незаметно истек очередной футбольный год и Лига чемпионов возвращается в Украину. Второй сезон подряд киевское "Динамо" стартует в самом престижном клубном турнире континента. И, если прошлый год можно назвать реанимационным, то в нынешнем время сделать шаг вперед.

Сделать это будет очень трудно, потому что киевлянам не везет с группой. В прошлом году на фоне "Ювентуса" и "Барселоны" была сладкая булочка (пусть простит Сергей Ребров) в виде "Ференцвароша", то теперь мы сами превратились в сладкую булочку. Потому что три "Б" в группе - "Бавария", "Барселона" и "Бенфика" рассчитывают разжиться зачетными баллами именно в игре с нами.

Поэтому сегодняшний матч с "Бенфикой" - на самом деле грандиозное испытание. И укором всей динамовский системе будет наличие в составе гостей Романа Яремчука - воспитанника киевлян, который перешел в клуб в 10-летнем возрасте, а теперь играет за "Бенфику" потому, что родной клуб не сумел его раскрыть. .

Соперник сейчас на ходу - 5 подряд побед в чемпионате Португалии. Даже ничья с ним будет за счастье. Однако поле ровное, мяч - круглый. Через два часа мы будем знать, чего на самом деле стоит нынешнее "Динамо".

Время ознакомить вас со стартовыми составами команд:

"Динамо": Бойко – Миколенко, Сирота, Забарный, Кенджьора – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский – де Пена, Цыганков – Шкурин.

Запасные: Бущан, Нещерет, Шабанов, Караваев, Тымчик, Вербич, Шепелев, Леднев, Андриевский, Гармаш, Витиньо, Супряга.

"Бенфика": Влаходимос – Морато, Вертонген, Отаменди, Жилберто – Гримальдо, Вайгль, Жоау Мариу – Рафа Силва, Яремчук, Эвертон.

Запасные: Элтон, Нуньес, Мейте, Сеферович, Гонсалвеш, Пицци, Лазаро, Радоньич, Таарабт, Жедсон, Рамуш, Ферру.

Ну что же! Погнали! Матч начался!

2 мин. За две минуты игрового времени динамовцы даже не коснулись мяча.

4 мин. Рафа Силва прорвался по центру, но благодаря рикошета от Сироты мяч улетел на угловой.

Ещё один угловой подали португальцы. Бойко кулаком выбил мяч подальше.

8 мин. Буяльского зацепили у линии штрафной. Опасный стандарт для "Динамо".

9 мин. Шапаренко со штрафного под перекладину пробил, спас "Бенфику" вратарь! Угловой будет.

12 мин. А теперь Вертонген после углового намного выше перекладины направил мяч.

15 мин. Цыганков, накрутил пару соперников и получил по ногам.

17 мин. Миколенко простреливал вдоль линии ворот с фланга. Вертонген на угловой мяч перевёл.

22 мин. Силва на карточке. Сбил Шапаренко, сорвал атаку, получил жёлтую. Спорить не о чем.

25 мин. Цыганков на фланге сбил Эвертона.

В параллельной игре "Барселоны" и "Баварии" тоже ноли.

28 мин. Хороший был горизонтальный пас в центр на Шапаренко, пытался он войти в штрафную, но далеко от себя мяч отпустил. Защитники разобрались.

30 мин. Фланговый навес "Бенфики" прилетел прямо в руки Бойко.

34 мин. Сидорчук жутко ошибся у линии собственной штрафной, подарив сопернику мяч. Эвертон это был, кажется, но заблокирован его удар самим же Сидорчуком, который побежал исправлять свою ошибку во вратарскую.

"Бавария" открыла счет в матче с "Барселоной". Мюллер отличился.

39 мин. Не получилась атака у хозяев, Кенджера переоценил свои силы и проиграл в скорости Гримальдо.

41 мин. Повезло нам! Яремчук мощно пробил от линии штрафной низом и Бойко спас свою команду!

44 мин. Желтая для Яремчука, проехался по ногам Забарному сзади.

45 мин. Перерыв у нас. Пока более-менее равная игра.

Возобновилась игра.

48 мин. Прошли флангом гости и опасно отдавали под удар, но выстрел пришелся прямов руки Бойко.

50 мин. Сумбурная атака киевлян, но до удара дело не дошло.

52 мин. Сидорчук сорвал атаку соперника и получил желтую.

54 мин. Буяльский прошел правым флангом, прострелил, но снова никакой опасности.

55 мин. Яремчук мог забивать, но простил нас. Бойко спас.

59 мин. Яремчука сразу заменили. Радоньич заменил Эвертона, а Нуньес — Яремчука. И у нас вместо Шкурина вышел Гармаш.

"Бавария" второй раз забила "Барселоне". Там уже — 0:2

63 мин. Силва с угла вратарской пробил, Забарный в подкате заблокировал мяч!

66 мин. Сидорчук хорошо забросил в штрафную на Цыганкова. Защитник на угловой перевёл мяч.

71 мин. Вайгль получил желтую за неправильную атаку Буяльского.

73 мин. И теперь Забарный на карточке. Скосил Илья соперника.

75 мин. "Челси" забил "Зениту" и как-то спокойнее стало.

76 мин. Караваев заменил Цыганкова, а Вербич — Де Пену.

79 мин. Вербич не попал по мячу после прострела Караваева с фланга! Момент какой был!

82 мин. Гармаш получает желтую. Ну как же без этого? Знатно сейчас Тейлор начудил, показав красную Гармашу, думая, что это вторая жёлтая для него. Потом посмотрел свои записи и отменил удаление.

85 мин. Таарабт заменил Мариу.

"Бавария" забила третий "Барселоне" и там уже все ясно.

89 мин. Грубо в ногу Рафе играл Вербич, но обошлось. Нет жёлтой карточки.

3 минуты добавил арбитр.

ААААААА!!!!!! Крестовина после дальнего удара Шапаренко, Влаходимос потащил добивание, а Отаменди ударил по своим воротам и попал в штангу.

Гол забивает Шапаренко.

Отменили взятие ворот арбитры. VAR нашел офсайд у Гармаша

Матч окончен. Киевляне могли вырвать победу концовке игры, но не судьба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" разгромило "Бенфику"

Следующую игру в Лиге чемпионов "Динамо" сыграет на выезде против "Баварии". Сегодня мюнхенский клуб разгромил на выезде " Барселону" - 3:0.