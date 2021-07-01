Де Дзерби впервые победил с "Шахтером" - видео

Роберто Де Дзерби подписал контакт с "Шахтером" на два года. Фото: ФК "Шахтер".

Новый тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби одержал первую победу во главе донецкой команды.

В товарищеском матче в Швейцарии "горняки" разгромили местный клуб Санкт-Йоханн - 5:0.

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Судьба поединка была решена уже в начале матча. Класс соперников был разный. За "Шахтер" забивали - Тете, Мудрик, Дентиньо, Траоре и Корниенко.

Роберто Де Дзерби возглавил "Шахтер" в конце мая. На этом посту итальянец заменил Луиша Каштру. Во время летнего трансферного окна "горняки" пополнили свой состав тремя новичками - Траоре, Педриньйо и Марлоном.