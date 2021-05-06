Де Дзерби принял предложение "Шахтёра"

Роберто Де Дзебри считают самым перспективным тренером Италии. Фото: ФК "Сассуоло"

Главный тренер "Сассуоло" 41-летний Роберто Де Дзерби дал принципиальное согласие возглавить "Шахтйр".

Итальянский наставник будет работать с донецкой командой в новом сезоне, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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В последние недели Де Дзерби активно контактировал с помощником директора по футболу донецкого клуба итальянцем Карло Николини. В ходе общения обсуждали концепцию нового проекта, отвечать за который в "Шахтёре" будет итальянский наставник.

Также украинский клуб выразил готовность по возможности подписать некоторых нынешних футболистов "Сассуоло". По сообщению СМИ, "горняки" интересуются вингером Жереми Бога и атакующим полузащитником Филиппом Джуровичем.

"Шахтер" провалил сезон 2020/21. Донецкая команда не выиграла ни одного трофея. Контракт наставника команды Луиша Каштру действующий до конца сезона. 6 мая "Шахтер" сыграет против "Миная" в рамках УПЛ. Победа позволит "горняками" занять второе место и выйти в квалификацию Лиги чемпионов.