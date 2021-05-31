"Де Дзерби приехал за деньгами" - Цыганик

Ринат Ахметов и Роберто Де Дзерби. Фото: ФК "Шахтер"

Наставник "Шахтера" 41-летний Роберто Де Дзреби приехал работать в Украину ради денег.

Итальянский наставник выбрал лучшее предложение в финансовом плане, считает журналист Игорь Цыганик.

"Не надо тешить себя иллюзиями. Де Дзерби приехал в "Шахтер"за деньгами. К нам едут за деньгами.

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"Фиорентина" предлагала ему в 4 раза хуже условия, чем предложил "Шахтер". Поэтому он приехал за деньгами. Удастся ли заработать деньги и показать результат? Это пока вопрос. Но то, что он заработает такие деньги, которые ему никто не предлагал - это однозначно.

Не люблю тренеров, которые приходят и сразу говорят взять им нескольких футболистов с его бывшей команды. Это самая коррупция. Он выбивает им хорошие условия, возможно, и посредникам, которые предлагали этих игроков. Эти футболисты никогда бы не получили такие контракты, если бы тренер не перешел в "Шахтер" и не предложил их услуги ", - сказал журналист в программе "Цыганик LIVE".

Напомним, контракт итальянского специалиста с "Шахтером" рассчитан на два года. По сообщению СМИ, зарплата итальянца составляет €4 млн. "Шахтер" провалил прошлый сезон. Команда не получила ни одного трофея. Бывший наставник команды Луиш Каштру не получил продолжения контракта.