Цыганков стоил 30 млн, а теперь – 15 млн

Виктор Цыганков считается самым дорогим игроком "Динамо". Фото ФК "Динамо"

23-летнего киевского динамовца Виктора Цыганкова признали лучшим игроком Украинской Премьер-лиги по итогам 2020 года. Этот выбор комментирует футбольный эксперт Олег Федорчук.

- По большому счету я поступил бы так, как "Франс Футбол" с обладателем "Золотого мяча" - не определял бы победителя вообще. Одни болели, другие избежали болезни, играли без зрителей, менялись полями.

Однако с приходом Луческу молодые динамовцы проявили себя. Лучше заиграл Миколенко, раскрылся Шапаренко, сильно на финише сыграл Цыганков. Как говорил Штирлиц, последняя фраза запоминается. Виктор хорошо сыграл на финише и получил признание. Хотя были времена, когда он выглядел привлекательнее. В начале своей карьеры Цыганков стоил до 30 миллионов евро, а сейчас - не более 15. Зарубежные клубы не выстраиваются в очередь его покупать, потому что знают его склонность к травмам. То есть, золотое время для перехода потеряно. Сейчас придется подождать до лучших времен. Потому что можно повторить неудачный опыт Ярмоленко и Коноплянки, которые пошли в зарубежные клубы, но не нашли там ни своего тренера, ни свою команду. Виктору надо присмотреться, он не горячий парень, а здравомыслящий, спокойный. Здесь торопиться не надо.

В начале своей карьеры Цыганков стоил до 30 миллионов евро, а сейчас - не более 15

Цыганков быстрый, легкий, может сыграть в пол касания. Идеально ему бы подошла бы Италия, но можно попробовать Германию. Бельгия - не вариант. Туда идут те, кто не смог себя проявить в наших суперклубах. Англия ему не подходит из-за обилия силовой борьбы.

Плохо, что он получает очень мало времени в сборной. Марлос, играющий на позиции Виктора, должен быть на две головы сильнее, но этого не наблюдается. Цыганков может сыграть сильно с сильными командами, а Марлос демонстрирует талант только в матчах с аутсайдерами.



Если бы в свое время в сборную пригласили Каладзе, Хацкевича или Белькевича - я бы понял. А здесь выглядит несправедливым игнором украинского игрока.

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В нынешнем чемпионате Виктор Цыганков сыграл 12 матчей, в которых забил 8 голов.