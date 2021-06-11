Цыганков рассказал, почему не захотел переходить в "Шахтер"

 
Ексклюзивы
1/5
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 432
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1755
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 414
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Просмотров: 648
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
2 Просмотров: 927
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
Просмотров: 324
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Просмотров: 297
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Просмотров: 765
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси
Просмотров: 432
8-летнего мальчика задушили ради мести
8-летнего мальчика задушили ради мести
Просмотров: 2952
Фото
Все фото
3
3
9
40
8
&quot;Слава Украине! Героям слава!&quot; - посольство США одели футболки украинской сборной
"Слава Украине! Героям слава!" - посольство США одели футболки украинской сборной
Кличко примерил новую форму сборной Украины
Кличко примерил новую форму сборной Украины
Кулеба ответил россиянам, которые &quot;шипят&quot; на форму сборной Украины
Кулеба ответил россиянам, которые "шипят" на форму сборной Украины
40 непокоренных: первая в истории украинская сборная на международных соревнованиях Warrior Games
40 непокоренных: первая в истории украинская сборная на международных соревнованиях Warrior Games
Силачи перетянули поезд киевского метро и установили рекорд
Силачи перетянули поезд киевского метро и установили рекорд
Видео
Все видео
Водитель Луческу дважды нагло нарушил правила дорожного движения
Водитель Луческу дважды нагло нарушил правила дорожного движения
Как сборная Украины проводила фотосессию перед отъездом на Евро
Как сборная Украины проводила фотосессию перед отъездом на Евро
УЕФА не понравилось "Героям слава" на футболках Украины
УЕФА не понравилось "Героям слава" на футболках Украины
Что нужно знать о втором в истории самом дорогогом новичке "Шахтера"
Что нужно знать о втором в истории самом дорогогом новичке "Шахтера"
"Шахтер" подписал первого новичка за €18 млн
"Шахтер" подписал первого новичка за €18 млн
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 450
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 351
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 198
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 1953
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 576
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 июня 2021
Просмотров: 360
Історія з курткою
В молодості у мене була чехословацька куртка із свинячої шкури, в ЦУМі купив, і недорого, 90 рублів. Зручна, коротка, на "блискавці", її не брав дощ ...
пятница, 11 июня 2021 10:11

Цыганков рассказал, почему не захотел переходить в "Шахтер"

  Комментировать
Цыганков рассказал, почему не захотел переходить в &quot;Шахтер&quot;
Виктор Цыганков выступает за первую команду "Динамо" с 2016 года. Фото: ФК "Динамо"

Лидер "Динамо" 23-летний Виктор Цыганков не захотел переходить в "Шахтер".

Перед переездом в Киев футболист был на просмотре в Донецке, но решил выбрать "Динамо".

"Я приехал в Донецк, побыл на базе "Шахтера" два-три дня и понял, что мне не понравилось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свекла возвращается в "Динамо"

Мне не понравился коллектив, потому что все уже ходили звездами. А им там по 12-13 лет было.

Ну и сам город мне не понравился. Душа не лежала у меня в этот клуб. Приехал в Киев - совсем не так.

И отношение ко мне было совсем другое, и атмосфера, и как тренировки с играми проводились. Киев гораздо ближе к Виннице, домой", - рассказал Цыганков в эфире YouTube-канал "Динамо".

Виктор Цыганков является воспитанником винницкой "Нивы". Выступал за молодежные команды "Динамо". За первую команду киевлян начал играть с 2017 года, когда из команды ушел Андрей Ярмоленко.

Футболист готовится к Евро-2020/21 в составе сборной Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Цыганков рассказал, почему не захотел переходить в "Шахтер"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июня

На автогонках погибли сотни людей

Активиста обвинили в умышленном убийстве нападавшего

Самое читаемое
Как распознать женщину, которая хочет секса
Как распознать женщину, которая хочет секса Просмотров: 13734
&quot;Какой кайф, когда нет сисек?&quot; - Гвоздева ответила на критику
"Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику
7
 Просмотров: 8119
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
33
 Просмотров: 7452
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
6
 Просмотров: 6039
Гороскоп на 10 июня: как Солнечное затмение повлияет на каждого из нас
Гороскоп на 10 июня: как Солнечное затмение повлияет на каждого из нас
 Просмотров: 3222
Спорт
Турецкий гранд охотится за Ярмоленко
Турецкий гранд охотится за Ярмоленко Просмотров: 63
Сегодня стартует Евро-2020/21: что нужно знать о турнире
Сегодня стартует Евро-2020/21: что нужно знать о турнире Просмотров: 315
Футбольным символом Украины хотят сделать ненавистные России лозунги
Футбольным символом Украины хотят сделать ненавистные России лозунги Просмотров: 666
Как проходили стартовые матчи Евро
Как проходили стартовые матчи Евро
 Просмотров: 333
"Слава Украине! Героям слава!" - посольство США одели футболки украинской сборной
"Слава Украине! Героям слава!" - посольство США одели футболки украинской сборной
3
 Просмотров: 1080
Больше всего комментируют
6
Порошенко переживает нелегкие времена - СМИ
4
За российскую пропаганду телеканал Мураева отделывается штрафами
3
Порошенко назвал "пленки Медведчука" продуктом пропаганды Офиса президента
2
"Слуги" снова начали продвигать русский язык
2
"Слуги народа" назвали проблему номер один
Голосов: 1157
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть