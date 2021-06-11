Цыганков рассказал, почему не захотел переходить в "Шахтер"

Виктор Цыганков выступает за первую команду "Динамо" с 2016 года. Фото: ФК "Динамо"

Лидер "Динамо" 23-летний Виктор Цыганков не захотел переходить в "Шахтер".

Перед переездом в Киев футболист был на просмотре в Донецке, но решил выбрать "Динамо".

"Я приехал в Донецк, побыл на базе "Шахтера" два-три дня и понял, что мне не понравилось.

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Мне не понравился коллектив, потому что все уже ходили звездами. А им там по 12-13 лет было.

Ну и сам город мне не понравился. Душа не лежала у меня в этот клуб. Приехал в Киев - совсем не так.

И отношение ко мне было совсем другое, и атмосфера, и как тренировки с играми проводились. Киев гораздо ближе к Виннице, домой", - рассказал Цыганков в эфире YouTube-канал "Динамо".

Виктор Цыганков является воспитанником винницкой "Нивы". Выступал за молодежные команды "Динамо". За первую команду киевлян начал играть с 2017 года, когда из команды ушел Андрей Ярмоленко. Футболист готовится к Евро-2020/21 в составе сборной Украины.