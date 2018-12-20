"Что ты делаешь, Саша?!" - Усик рассказал детали боя с Белью

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Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик признался, что в бою с Тони Белью едва не поплатился за чрезмерное желание победить.

"В какой-то момент я чересчур хотел завершить поединок досрочно, что аж зарядился. А это очень плохо, когда ты пытаешься нокаутировать и заряжаешься на удар. В какой-то момент я прям это понял в ринге: "Что ты делаешь, Саша?! Ты вообще в своем уме?!". Хорошо, что все закончилось, как есть, что все хорошо с моим оппонентом. Год завершаем по-доброму, по-хорошему", - сказал Усик в эфире Youtube-канала VideoBoxing.

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Усик назвал самых желанных соперников. Боксер прокомментировал возможные поединки с лидерами супертяжелого дивизиона.