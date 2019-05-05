Что нужно знать о карьере Икера Касильяса

Икер Касильяс дебютировал в составе первой команды "Реала" в 18 лет, а уже в 19 выиграл Лигу чемпионов.

Перед началом матча "Малага" – "Реал" в декабре 2012-го Флорентино Перес сидел в кресле студии Canal+ и снисходительно улыбался ведущей. Через несколько минут она принесла ему заявку на матч, и брови президента "Реала" поползли вверх. Он на несколько секунд задумался. В заявке не было Касильяса.

"Вы можете выдумывать все что хотите, но это действительно тренерское решение. Адан сейчас лучше, а наши проблемы – гораздо глобальнее", – скрежетал на пресс-конференции Моуринью.

Касильяса любили буквально все. Икер всегда отлично общался даже с игроками "Барселоны", а на лавку в последний раз садился по решению Дель Боске в далеком 2002-м. Правда, в итоге общение с Хави раздробило отношения с Жозе – и вот почему.

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"Вы предатели. Я просил не говорить никому о составе, а вы меня предали. Значит, вы не на моей стороне. Вы сукины дети. Единственный мой друг в этой раздевалке – это Гранеро. Но теперь я не уверен даже в нем. Вы оставили меня в одиночестве. Вы самая предательская команда в моей жизни. Просто сукины дети", – орал Моуринью после апрельского класико в 2011-м.



Португалец специально к этому матчу подготовил изящный ход: Пепе вышел в опорную зону с задачей уничтожить ноги соперников. Но Гвардиола узнал об этой задумке еще до стартового свистка и успел среагировать. Моуринью решил, что секретный план просочился из-за Касильяса – якобы он рассказал все своей подруге с Canal+ Саре Карбонеро. Во время пламенной речи Жозе постоянно смотрел на капитана. Икер не дослушал и скрылся в душе.

Моуриньо подозревал Касильяса в измене

В августе того же года "Реал" пытался снести "Барсу" снова – на этот раз в Суперкубке. Пепе отрывал голеностопы, Рамос размахивал локтями, а Хедира не стеснялся ни того, ни другого. Разразилась потасовка, в которой поучаствовали даже тренеры, а Моуринью ткнул пальцем в глаз Тито Виланове – настоящее сумасшествие.

После игры Касильяс позвонил Хави и Пуйолю. Он не понимал, как отношения двух клубов дошли до мясорубки, и пытался это остановить. Marca писала, что Икер извинялся перед каталонцами, но сам вратарь эту информацию строго опроверг: "Я разговаривал с Хави и Пуйолем. Я хотел бы разъяснить, что Икер Касильяс не просил прощения у Хави. Историю хотели упаковать так, чтобы люди могли сказать: "Что это за капитан "Мадрида", если он снимает штаны перед Хави?!".

После очередного матча с "Барсой" (в октябре 2012-го), Касильяс тепло пообщался с Хави и пошел в раздевалку. Там его уже ждал Моуринью: "Может, в следующий раз пойдешь в другую раздевалку?".



Осенью 2012-го Жозе наехал на Озила и Рамоса. Немец вел активную ночную жизнь, а Рамос не соглашался с критикой Месута. Через прессу от Жозе досталось обоим, но Касильяс высказался против: "Есть вещи, которые не стоит выносить на публику, особенно дела лучших игроков".

Была и другая версия конфликта. El Confidencial писал, что Роналду обвинял Сару Карбонеро в разжигании конфликта в команде, и рассказал об этом Моуринью. Жозе вспыхнул почти сразу и в одном из интервью назвал Касильяса "кротом", который выносит информацию из раздевалки.

Вскоре португальца, воевавшего с испанскими медиа, убрали из клуба, но "Сантьяго Бернабеу" все равно качался от ненависти к капитану. Все это время Касильяс, сжав зубы, тащил мячи и руководил командой, но напрасно. Его назначили виновным во всех неудачах: свист, ненависть и призывы к покупке Де Хеа терзали душу. Икер попал в адский котел.

Однажды он все-таки не сдержался и высказал навзрыд: "Я всегда подвергался упрекам в том, что не отвечал на слова Моуринью. Если честно, я тогда ради клуба предпочел не подливать масла в огонь. Свист болельщиков причиняет сильную боль. Я в "Реале" с девяти лет, многое пережил вместе с клубом. Конечно, публика вправе поступать так, как считает нужным, но лично мне легче от этого не становится, – заключил он. – В любом случае я хочу завершить карьеру именно здесь. Это мой дом, и я воспитанник этого клуба".

Но получилось иначе. В январе 2015-го дела у "Реала" шли очень плохо. Мадридцы отпустили "Барселону" в таблице, а болельщики снова свистели Анчелотти и Касильясу. Они мечтали увидеть в створе Кейлора Наваса, что подтвердило голосование в сети (73% процента за уход капитана). Такого единения среди болельщиков "Реала" давно никто не видел.

Болельщики "Реала" мечтали видеть в воротах Кейлор Навесом

К лету Перес открыл окно переговоров по Касильясу, куда мгновенно нырнули "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". Чуть позже на маршруте показался "Порту" Хулена Лопетеги, но мать Икера вообще не рассматривала такой вариант: "Что ты делаешь? Ты не можешь уйти из "Реала"! А тут какой-то "Порту"! Да для спортсмена уровня Икера это, можно сказать, команда третьего дивизиона. Негоже чемпиону мира завершать карьеру в "Порту".

Но Касильяс думал иначе, хотя к нему обращались из АПЛ, Турции и даже Китая. Икер не хотел уезжать с Пиренейского полуострова, а играть за другой испанский клуб ему казалось невозможным.

Летом 2015-го он собрал пресс-конференцию, поблагодарил журналистов за то, что пришли, выпил водички, сказал несколько душевных слов и заплакал, а через несколько дней подписал контракт с "Порту". Причем половину зарплаты все равно платил "Реал" (2,5 миллиона евро из 5).

"Касильяс – опытный игрок с азартом 20-летнего парня. Он пришел в большой клуб, и мы все от этого выиграем", – говорил на первой пресс-конференции Хулен Лопетеги.

Через полгода Хулена уволили из-за ужасных результатов ("Порту" шел третьим в чемпионате и вылетел из Лиги чемпионов), а Касильяс часто творил ужасные вещи. В матче с "Ромой" он в простой ситуации выронил мяч из рук на ногу Джеко, но босниец не забил. Президент "Порту" Пинту да Кошта сходил с ума: "Покупка Касильяса оказалась абсолютным фиаско для нас. Икер не оправдал ни одно из наших ожиданий. Наоборот, из-за него мы проиграли матчи в чемпионате Португалии и рано выбыли из Лиги чемпионов".



В чемпионате "Порту" пропустил 30 голов (худший результат за 15 лет) и не стал чемпионом.

В следующем сезоне команду тренировал Нуну Сантуш, и Касильяс сыграл лучше (всего 16 пропущенных за 33 игры), но "Порту" все равно не дотянулся до первого места, поэтому следующий сезон "драконы" снова начинали с новым тренером, а Касильяс мог оказаться свободным агентом. Ради продления контракта пришлось отказаться от 1,5 миллиона евро оклада (теперь он зарабатывает 3,5 млн): "Это будет мой третий сезон в клубе, и каждый раз мы финишировали в чемпионате на втором месте. Мы не выиграли ни одного трофея. Хочу это исправить, я хочу больше трофеев".

Все пошло не так. Сержиу Консейсау сразу поставил Икера в старт, но очень скоро разочаровался. Касильяс неплохо работал в чемпионате (3 пропущенных за 8 первых матчей), но совсем не напрягался на тренировках и иногда даже сидел в соцсетях прямо во время занятий. Тренер вратарей шепнул об этом главному, и Консейсау усадил легенду в запас: "Касильяс не травмирован – просто я решил оставить его на скамейке запасных".

Сначала дела в "Порту" шли не лучшим образом

Его сменщик Жозе де Са играл плохо и пропускал нелепые мячи, но главному было все равно. Он забанил Икера на четыре с половиной месяца и снова выпустил только в феврале 2018-го, когда Marca уже расписала желаемый план возвращения Касильяса в Мадрид. Икер неплохо отстоял концовку чемпионата, а "Порту" наконец выиграл чемпионство. Касильяс вскоре подписал еще один контракт и объяснил это предельно просто: "Я, Буффон и Чех – последние рок-звезды футбола. Самые старые действующие вратари Европы. Нужно наслаждаться временем, которое у тебя осталось. В 37 лет вы ближе к завершению карьеры, чем к продолжению".



Икер снова пошел на снижение контракта (насколько значительное – неизвестно), летом горячо поддерживал Кариуса, который страдал после кошмара в финале Лиги чемпионов, и даже опубликовал в его поддержку видео со своими фейлами.

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Отношения с Консейсау наладились: Икер больше не пользуется телефоном на тренировках и советует то же Андре Силве. Теперь он был безусловный номер один в "Порту". И амбиций все еще очень много.

Недавно он звонил Луису Энрике, чтобы поговорить о сборной, и рассказал об идеальном раскладе под конец карьеры: "Хотелось бы выиграть еще одну Лигу чемпионов и чемпионат мира, вернуться в "Реал" и там закончить карьеру. 2 апреля на тренировке " Порту" в Касильяса случился инфарт. Больше вернутся на футбольное поле Икер не сможет..

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Икер Касильяс провел на клубном уровне выступая за "Реал" и "Порту" 619 матчей, в которых пропустил 593 гола. За сборную Испании провел 167 матчей, в которых пропустил 94 гола. 4 раза выигрывал Лигу чемпионов. Дважды выигрывал Суперкубок УЕФА. Победитель клубного Кубка мира. 5 раз становился чемпионом Испании. Дважды выигрывал Кубок Испании. Один раз стал чемпионом Португалии. На уровне сборных дважды завоевывал Кубок Европы и один раз Кубок мира.