Что делать Хацкевичу

Александр Хацкевич 2 сезона возглавлял "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Волгоградский "Ротор" отправил в отставку наставника команды Александра Хацкевича. Причина такого решения - провальные результаты на старте второй части сезона. Команда белорусского тренера в 4-х матчах победила только откровенного аутсайдера "Тамбов", а в других матчах не забила ни одного мяча. "Ротор" находится в зоне вылета.

Риск отставки над Хацкевичем был с самого начала сезона. "Ротор" провалил старт чемпионата, когда у команды был сложный календарь. Начал набирать очки в матчах против середняков и аутсайдеров. Качество игры команды оставляло желать лучшего.

Приход Хацкевича в "Ротор" был ошибкой. Наставник имел репутацию тренера "Динамо", который не мог бороться с "Шахтером" из-за больших финансовых возможностей конкурента. В Киеве Хацкевич пережил смену поколений и дал дорогу в профессиональном футболу ряда молодых игроков - Николаю Шапаренко, Денису Попову, Виталию Миколенко. С таким резюме можно было претендовать на хорошую работу.

Проблемы в Хацкевича должны были появиться еще после назначения в 2020 году. Но фактически всю второю часть первой лиги России отменили из-за коронавируса.

Хацкевич не захотел долго сидеть без дела и возглавил посредственную команду из России. "Ротор" в финансовом плане имеет очень скромные возможности. Команда финансируется из государственного бюджета. Были даже разговоры, что они не смогут участвовать в чемпионате из-за недостаточности финансирования. Невысокие за классом игроки "Ротора" показал все слабые стороны тренера Хацкевича. Оказалось, что тренерские таланты Хацкевича не слишком впечатляют - силовой футбол вторым номером с большим количеством длинных передач.

Проблемы в Хацкевича должны были появиться еще после назначения в 2020 году. Но фактически всю второю часть первой лиги России отменили из-за коронавируса. "Ротор" благодаря успешному первому кругу смог подняться в элиту. Там у команды сразу начали возникать проблемы. Стало понятно, что отставка тренера - вопрос времени. Руководство клуба решило что-то менять, понимая, что вылет с Хацкевичем - реальное дело.

После работы в "Динамо" для белорусского тренера хорошим вариантом была бы работа в лучших клубах Казахстана, Азербайджана. Качество игроков позволило скрыть все тренерские просчеты. На внутренней арене Хацкевич смог бы быть конкурентоспособным. У него было имя и репутация работы в Киеве, что удовлетворило местных руководителей.

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Получить следующий тренерский вызов Хацкевичу будет непросто. Мирча Луческу с тем же составом лидирует в чемпионате Украины и вывел команду в Лигу чемпионов. Работа в России показала все недостатки белорусского специалиста на фоне относительно сильного чемпионата. Спроса на его приглашение в этой стране не будет. В Украине фактор работы в российском клубе вряд ли позволит получить хоть какие-то предложения. В Белоруссию Хацкевич не вернется. Он тяжело шел со сборной, имея конфликт с местной федерацией.

Остается только надежда на агентов, что они ему предложат хороший вариант. Как было в ситуации с Артёмом Шабановым и Назарием Русиным, которые благодаря бывшему игроку "Шахтёра" Эдуардо оказались в "Легии". Учитывая слабость польских тренеров, то Экстракласса была бы для Хацкевича отличным вариантом продолжения тренерской карьеры.

Александр Хацкевич в роли игрока выступал за "Динамо", Минск, "Динамо", Киев, китайский "Тянзинь", латвийскую "Венту". В роль тренера возглавлял сборную Беларуси, молодежные команды "Динамо". С 2017 по 2019 годы возглавлял первую команду "Динамо". За это время выиграл два Суперкубка Украины. Был уволен из-за невыхода клуба в Лигу чемпионов.