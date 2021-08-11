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четверг, 12 августа 2021 01:07

"Челси" выиграл Суперкубок

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&quot;Челси&quot; выиграл Суперкубок
Этот матч стал разочарование для Зиеша. Он открыл счет, но травмировал руку. Фото: Reuters

Лондонский "Челси" выиграл Суперкубок Европы, обыграв в серии пенальти испанский "Вильярреал" — 6:5. Основное время закончилось вничью — 1:1. Встреча проходила на стадионе "Уиндзор Парк" в Белфасте (Северная Ирландия).

На 27-й минуте встречи полузащитник "Челси" Хаким Зиеш открыл счёт. Он замкнул фланговый прострел. После гола "Челси" отдал инициативу и поплатился. Испанцы дважды попадали в перекладину и штангу, но, в конце концов, сравняли счет.

Нападающий "Вильярреала" Жерар Морено забил гол на 73-й минуте. Испанцам удался перехват у чужой штрафной, далее Морено отыгрался с Булайе Диа, получил удобный обратный пас пяткой и нанёс точный удар в угол ворот.

"Челси" бросился восстанавливать свое преимущество, но реальных моментов не создал. Экстратаймы забитых мячей не принесли. Тренер "Челси" Тухель на серию пенальти выпустил запасного голкипера Кепу Аррисабалагу. И не ошибся. Именно Кепа взял два пенальти и принес победу своему клубу.

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В прошлом сезоне "Челси" во второй раз в своей истории и впервые с 2012 года выиграл Лигу чемпионов. В плей-офф турнира лондонцы одолели "Атлетико", "Порту" и мадридский "Реал", а в финале победили "Манчестер Сити".

"Вильярреал", в свою очередь, завоевал первый еврокубок в своей истории, выиграв Лигу Европы. На пути к финалу испанская команда прошла "Ред Булл Зальцбург", киевское и загребское "Динамо", а также "Арсенал". В решающей встрече испанский коллектив одолел "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти.

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