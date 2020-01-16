Бывший лидер "Динамо" оказался ненужным в Турции

Несколько лет назад Сергей Рыбак был лидером полузащиты "Динамо". Фото: из открытых источников

Бывший лидер "Динамо" Сергей Рыбалка покидает турецкий "Сивасспор".

Украинский полузащитник выступал за турецкий клуб с 2017 года. Сначала на правах аренды, а затем подписал полноценный контракт.

В текущем сезоне дела Рыбаки в Турции не сложились. Украинец фактически не играл из-за травм. Провел только 3 матча на старте сезона.

Теперь футболист может присоединиться к "Динамо" Брест, где уже выступают бывшие партнеры по "Динамо" Евгений Хачериди и Артем Милевский.

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Во время работы Сергея Реброва в "Динамо" Сергей Риблака был лидером команды. Игрок провел 67 матчей киевлян и 9 игр за сборную Украины.